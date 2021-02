Rocket Assault: Raketen-Racer düst in den Early Access

Screenshot - Rocket Assault (PC) Screenshot - Rocket Assault (PC) Screenshot - Rocket Assault (PC) Screenshot - Rocket Assault (PC)

Am 19. Februar 2021 haben Giovanni Elgert und Gidabrel 2020 die Rennspiel-Action Rocket Assault im Early Access für PC veröffentlicht, wo sie voraussichtlich in einem Jahr fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam kostet derzeit 9,99 Euro. Eine Preiserhöhung zum Ende der Early-Access-Phase ist geplant. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 74 Reviews positiv).In Rocket Assault gehe es darum, kurze Missionen auf schnellstmögliche Weise zu meistern - spektakuläre Bosskämpfe inklusive. In dem für Einzelspieler konzipierten und auf Basis der Unreal Engine 4 entstehenden Titel könne man sein Fahrzeug per Boost nicht nur raketengleich fliegen lassen, sondern auch zielgesteuerte Raketen auf Hindernisse und Gegner abfeuern. Das Spiel sei bereits voll funktionsfähig und umfasse 21 Levels, Ranglisten sowie mehr als 40 Fahrzeuganpassungen. Das fertige Spiel soll über 50 Levels sowie weitere Vehikel und Anpassungen bieten.Letztes aktuelles Video: TerminTrailer