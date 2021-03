First Strike: Classic: Remaster des Atomkrieg-Strategiespiels für PC, Android und iOS

"Zwölf spielbare nukleare Supermächte - Du entscheidest, welche reale Supermacht du spielst: Von den USA bis Russland, China oder Nordkorea.

Verheerende Superwaffen - Baue zwölf technologisch fortschrittliche Raketen, von Trident bis zur TSAR – jede Nation hat einen einzigartigen Flugkörper.

Entwickle Raketen und Flugkörper, erobere Gebiete und erforsche neue verheerende Nukleartechnologien.

Kontrolliere die Welt - schieße und verteidige dich gegen Atomraketen auf einem 3D-Globus."

"Das klassische, rasante Strategie-Gameplay von First Strike - komplett rundumerneuert

Neue KI mit neuen Verhaltensweisen

Aufgefrischte grafische Benutzeroberfläche

Social-Hub für die Fan-Community"

Screenshot - First Strike: Classic (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - First Strike: Classic (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - First Strike: Classic (Android, iPad, iPhone, PC) Screenshot - First Strike: Classic (Android, iPad, iPhone, PC) Letztes aktuelles Video: Trailer

Die Blindflug Studios aus der Schweiz haben eine überarbeitete und optimierte Version des Atomkrieg-Strategiespiels First Strike zum Test ) angekündigt, die am 10. März 2021 unter dem Titel First Strike: Classic für PC, iOS und Android erscheinen wird. Die PC-Version soll 11,99 Euro kosten. Die Mobile-Versionen kosten 3,99 Euro. Besitzer von First Strike erhalten zum Release ein kostenloses Update auf First Strike: Classic First Strike: Classic bietet neue Verhaltensweisen der Computerintelligenz und eine neu gestaltete Benutzeroberfläche. Die Remaster-Version des Spiels soll das Fundament für zukünftige Erweiterungen des Titels bieten (ab Sommer 2021). Die Erweiterungen sollen exklusiv für diese Version des Spiels sein."First Strike wurde seit seinem Release 2014 über 11 Millionen Mal in fast jedem Land der Welt heruntergeladen. Ob im Süd-Sudan, in China, den Virgin Islands, den USA oder der Mongolei, es gibt auf der ganzen Welt First Strike -Spieler - mit einer Ausnahme: Nordkorea."First Strike: Classic - Features (laut Hersteller):Verbesserungen des Remasters: