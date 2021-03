The Silver Case 2425: Krimi-Doppelpack von SUDA51 erscheint im Juli für die Switch

NIS America hat The Silver Case 2425 für Nintendo Switch angekündigt: Dabei handelt es sich um ein Doppelpack zweier Adventure-Krimis aus der Feder von SUDA51. Das Bundle erscheint europaweit am 9. Juli 2021. Laut Pressemitteilung verstecken sich kryptische Rätsel und bedrückende Wahrheiten in den zwei enthaltenen "Crime-Noir-Thrillern" The Silver Case und dem Nachfolger The 25th Ward: The Silver Case "In The Silver Case hält eine Stadt aufgrund mysteriöser Morde den Atem an. Die Detektive der 24-Wards-Heinous-Crimes-Unit haben einen Verdächtigen im Blick: Kamui Uehara, ein berüchtigter Serientäter, der 20 Jahre zuvor eine Reihe von Regierungsbeamten tötete. Dieser Fall ist als „Silver Case“ bekannt geworden. Allerdings weiß niemand, wer – oder was – Kamui wirklich ist. Ist er wirklich zurückgekehrt? Wer ist dieser gefürchtete Serienmörder?The 25th Ward: The Silver Case spielt 20 Jahren nach den Ereignissen des „Silver Case“. Im Apartmentkomplex „Bayside Tower Land“ wird eine Frau unter mysteriösen Umständen ermordet. Dies löst eine Reihe von scheinbar zufälligen Ereignissen aus, auf die unter anderem Detektiv Morishima Tokio stößt. Als die Puzzlestücke zusammengesetzt werden, entsteht ein schockierendes Bild…- Surreale Erlösung: Zwei aufregende Kriminalgeschichten von SUDA51. In einer dystopischen Welt mit spannenden Wendungen, müssen Spieler die erschreckende Wahrheit ans Licht bringen.- Ein Meisterwerk: Spieler tauchen in die Welt von Kanto ab. Stilvolle und schockierende Kunst sowie Musik des bekannten Komponisten Masafumi Takada (Killer7, Danganronpa, No More Heroes) sorgen für die passende Krimi-Stimmung.- Doppeltes Verbrechen, doppelte Spielzeit: The Silver Case und The 25th Ward erstmalig auf der Nintendo Switch."