Hubris: SciFi-Action aus Belgien verspricht "eine der besten und immersivsten Virtual-Reality-Grafiken"

Auf den ersten Blick erinnert der Ankündigungs-Trailer von Hubris an einen typischen Science-Fiction-Shooter für VR-Headsets. Der belgische Entwickler Cyborn beschreibt seinen grafisch relativ aufwändigen Titel inmitten bergiger Installationen allerdings als Action-Adventure ( zur offiziellen Website und zum Auftritt im Steam-Store ).Die erste Episode des Abenteuers soll laut Uploadvr.com im vierten Quartal 2021 für "alle" PC-Headsets sowie PlayStation VR erscheinen. Wann weitere Episoden geplant sind, ist noch nicht bekannt."Als Spieler übernehmen Sie die Rolle eines Rekruten in der Ausbildung mit dem Ziel, ein Agent des mächtigen und gefürchteten Order-Of-Objectivity (OOO) zu werden.Gemeinsam mit der Pilotin Lucia werden Sie zum Planetoidengürtel des Zwillings-Planetensystems entsandt, um nach der geheimnisvollen Agentin Cyanha zu suchen.Sie brauchen all Ihre Geschicklichkeit und Stärke, um in der lebensfeindlichen Umgebung eines Planeten zu überleben, der zu einer zweiten Erde verwandelt wird. Dabei müssen Sie wie ein richtiger OOO-Agent kämpfen. Sie lernen, Waffen herzustellen und Fahrzeuge und Maschinen zu steuern. Dennoch können Sie jede Hilfe gebrauchen, da auch andere die längst vergessenen Geheimnisse des OOO enthüllen wollen.• Ein tolles Virtual-Reality-Erlebnis, bei dem Sie sich frei umherbewegen, klettern, schwimmen und springen können.• Tauchen Sie ein in die einzigartige und faszinierende Science-Fiction-Welt von Hubris. Eine komplett neue Weltraumsaga mit mehreren Episoden beginnt.• Es erwartet Sie eine der besten und immersivsten Virtual-Reality-Grafiken überhaupt.• Kämpfen Sie gemeinsam mit farbenfrohen, epischen Charakteren gegen eine Mischung aus außerirdischen Kreaturen, Humanoiden und Mechs. Für alle brauchen Sie Ihre eigene Taktik.• Finden und sammeln Sie Hilfsmittel, stellen Sie Waffen und Werkzeuge her, steuern Sie Fahrzeuge und Maschinen.• Enthüllen Sie die lange vergessenen Geheimnisse des OOO.• Werden Sie zu einem Agenten des Order-Of-Objectivity."