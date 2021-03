Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy: Bisher unangekündigtes Spiele-Paket im Microsoft Store aufgetaucht

Übersicht über die Inhalte der Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy; Leak im Microsoft Store

Im Microsoft Store ist mal wieder ein bisher unangekündigtes Produkt aufgetaucht , und zwar die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy . Das Paket umfasst die letzten drei Tomb-Raider-Spieler - jeweils in der Definitive Edition, also die Tomb Raider: Definitive Edition, die Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und die Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy soll am 17.03.2021 veröffentlicht werden. Ein Preis wurde nicht genannt. Die offizielle Ankündigung von Square Enix steht noch aus.Die Beschreibung im Store lautet: "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ist die komplette Sammlung der preisgekrönten Originalspiele der Tomb Raider-Reihe. Diese Kollektion umfasst alle Inhalte der Definitive Editions aus den gefeierten Prequels – Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Begib dich mit Lara auf ihre prägende Reise durch die Welt: von der Lara aus Tomb Raider, die auf der abgelegenen Insel Yamatai vor der Küste Japans strandet, über die Lara aus Rise of the Tomb Raider, die in der unerbittlichen sibirischen Tundra das Geheimnis der Unsterblichkeit enthüllt, bis hin zur Lara aus Shadow of the Tomb Raider, die in den Bergen von Peru ein unheilvolles Artefakt entdeckt. Diese Trilogie umfasst alle Inhalte der drei Definitive Editions und bietet massig Stunden an Spielspaß - erkunde atemberaubende Gebiete, löse knifflige Rätsel und erlebe spannende Kämpfe, durch die Lara zu der Heldin wird, die wir heute kennen."