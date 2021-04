Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge: Switch-Version bestätigt und Turtle-Power im Trailer

Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games haben bei der Nintendo-Indie-World-Präsentation angekündigt, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge in diesem Jahr auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Bisher war das Sidescrolling-Beat'em-Up (Prügelspiel aus der seitlichen Perspektive), das von TMNT-Klassikern wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles In Time beeinflusst wurde, nur für PC vorgestellt worden. Außerdem wurde ein kurzer Spielszenen-Trailer gezeigt, in dem die Turtles ihre Gegner mit halsbrecherischen Combos ausschalten. Die Kämpfe werden durch Musik von Tee Lopes untermalt (Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom).In Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge kämpfen sich Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello im Pixel-Look durch die Kanalisation, New York City bis zur Dimension X - natürlich mit Gegenspielern wie Bebop, Rocksteady, Krang und Shredder. Bis zu vier Spieler können mit TMNT-Charakteren und -Fahrzeugen unterwegs sein. Das Spiel entsteht bei Tribute Games (Panzer Paladin, Flinthook und Mercenary Kings) und Dotemu (Streets of Rage 4 und Wonder Boy: The Dragon's Trap).Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer"Inspiriert vom ikonischen Design der 1987er Turtles erweckt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge die pizzaliebendsten Ninjas von New York City in wunderschöner Pixel-Art zum Leben, die den Geist eurer liebsten Retro-Arcade-Automaten atmet. Von Showdowns mit berüchtigten Gegnern wie Bebop und Rocksteady bis zur Wiederkehr bekannter Schauplätze wie Dimension X, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge feiert mit jeder Pore klassische TMNT-Beat-em-Ups und erweitert sie um einige moderne Züge."