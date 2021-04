Legends of IdleOn: Ungewöhnliches Online-Rollenspiel startet in den Early Access

Trainieren und individualisieren Sie 20+ einzigartige Charaktere

Geben Sie Punkte für 300 einzigartige Fähigkeiten aus

Sprechen Sie mit über 50 NPCs, alle mit handgezeichneten Animationen

Mehr als 200 einzigartige Missionen, von denen einige ziemlich einfach und andere verrückt schwer sind

Fertigen Sie 120+ einzigartige Ausrüstungsgegenstände

Screenshot - Legends of IdleOn (PC) Screenshot - Legends of IdleOn (PC) Screenshot - Legends of IdleOn (PC) Screenshot - Legends of IdleOn (PC) Screenshot - Legends of IdleOn (PC)

Am 2. April 2021 hat Solo-Entwickler LavaFlame2 sein bereits für Android erhältliches 2D-Online-Rollenspiel Legends of IdleOn auch im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in vier bis sechs Monaten fertiggestellt werden soll. Der Download via Steam ist wie auch auf Google Play kostenlos (free to play) und soll es auch bleiben. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (aktuell sind 93 Prozent von knapp 900 Reviews positiv). Auf Google Play liegt der aktuelle Wertungsschnitt nach über 40.000 Bewertungen bei 4,6 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Idle-Spiele sind normalerweise nur Klickfelder und Zahlen. In diesem Idle-MMORPG können Sie jedoch Ihre eigene Gilde einzigartiger Charaktere aufbauen und tatsächlich als solche spielen, Angriffe ausführen und Missionen abschließen! Und während Sie offline sind, arbeiten alle Ihre Charaktere zusammen, um Ressourcen zu sammeln, Gegenstände herzustellen und Bosse zu besiegen! Egal, was Sie machen möchten, IdleOn! MMO bietet Ihnen einige der inhaltsreichsten Systeme, die Sie in allen Leerlaufspielen sehen werden!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Trailer