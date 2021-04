Element TD 2: Kooperative Tower-Defense-Taktik verlässt den Early Access

44 Türme mit einzigartigen Eigenschaften die durch die Kombination der Elemente entstehen

Der Koop-Modus lässt dich mit bis zu 7 weiteren Spielern zusammenarbeiten

Die Kampagne die deine Fähigkeiten auf einzigartige Weise testet

6 Elemente mit denen du deine Türme erschaffst, um verschiedenste Verteidigungen aufzubauen

55 Wellen verschiedener Gegner die in einer sich endlos wiederholenden Bosswelle enden

11 verschiedenste Karten auf denen du verschiedenen Verteidigungen aufbauen kannst

10 verschiedene Einstellungen mit denen du dein Spielerlebniss stark anpassen kannst

Im Gefecht wettstreiten zwei Seiten um die Vorherschaft auf einer Karte

Online-Multiplayer durch Server in verschiedenen Regionen

Sichere dir einen Platz auf der Bestenliste

Schaue dir Wiederholungen von deinen Spielen an

Schalte Kostüme für deinen Konstrukteure frei

Am 2. April 2021 haben die Element Studios ihre kooperative Tower-Defense-Taktik Element TD 2 für PC veröffentlicht und den Early Access nach gut einem Jahr offiziell beendet. Der Download via Steam kostet 12,49 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent von knapp 700 Reviews positiv). In der Spielbeschreibung heißt es: "Element TD ist der Höhepunkt von 15 Jahren der Mehrspieler-Tower-Defense-Entwicklung, mit über 5 Millionen Downloads der ursprünglichen Mod in Warcraft3, Starcraft2 und Dota2. Baue mit dutzenden verschiedenen Türmen deine Verteidigung auf verschiedensten Karten auf. Dieser standalone Nachfolger ist vollgepackt mit Features und eine Herrausforderung für alle Tower-Defense-Spieler.Kombiniere bis zu 6 verschiedene Elemente zu 44 einzigartigen Türmen, plane vorraus um die herankommenen Wellen von Feinden abzuwehren und die beste Verteidigung aufzubauen. Jedes Element hat eigene Vor- und Nachteile; nutze diese aus und wähle den richtigen Pfad um deine Türme ideal für die nächsten Wellen auszubauen. Arbeite zusammen im Koop-Modus mit bis zu 8 Spielern um endlose Wellen von Gegnern abzuwehren. Nur wenn ihr gemeinsam die richtigen Entscheidungen trefft, könnt Ihr hier bestehen. Die Einzelspieler-Kampagne beinhaltet 28 spannende und herrausforderne Missionen, die sogar erfahrene Spieler an ihre Grenzen bringen. Auf einzigartigen Karten und mit neuen, nie gesehenen Bossen und Feinden stellt sie dich auf die Probe."Folgende Inhalte werden versprochen:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer