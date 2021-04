Summer Game Fest 2021: Event-Reihe findet im Juni statt

.@SummerGameFest returns this June!



A spectacular, concentrated global showcase of the future of video games -- where everyone comes to play.



— Summer Game Fest (@summergamefest) April 2, 2021

Obgleich die E3 2021 in diesem Jahr (in digitaler Form) stattfinden wird, soll auch das "Summer Game Fest" mit Frontmann Geoff Keighley in seine nächste Runde gehen. Die digitale Event-Reihe ist für den Juni geplant.In der Ankündigung heißt es wenig konkret: "Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass das diesjährige Summer Game Fest eine geballte Ladung an Events von allen führenden Plattformen und Publishern der Videospielindustrie bieten wird. Freut euch auf ein spektakuläres Programm mit neuen Spieleankündigungen, Überraschungen und Events, darunter der Day of the Devs Showcase mit iam8bit und Double Fine."