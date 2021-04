The Lightbringer: Narratives Rätselabenteuer für PC und Switch angekündigt

Old School Abenteuer - The Lightbringer ist stark von früheren Zelda Games inspiriert und weckt das Bedürfnis, jeden Winkel und jede Ecke zu erkunden.

Semi-isometrisches Gameplay - Mit einer drehbaren Kamera in isometrischer Ansicht musst du die Dinge aus vielen verschiedenen Blickwinkeln betrachten, um Lösungen für deine Hindernisse zu finden. Bedenke: Oft gibt es mehr, als das Auge sieht...

Eine poetische Reise - Der Geist deiner Schwester leitet deine gesamte Reise und erzählt das Spielgeschehen ausschließlich in Versen.

Gefährliche Verliese - Erforsche dunkle Verliese voller Gefahren. Hüte dich vor Fallen, Geheimnissen und dem lästigen Schleim!

Rock Square Thunder und Zordix Publishing haben den storybasierten Puzzle-Plattformer The Lightbringer für PC und Nintendo Switch angekündigt . Ein angepeilter Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt, aber auf Steam kann man den "bald erscheinenden" und nach eigenen Angaben von früheren Zelda-Abenteuern inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "The Lightbringer ist ein poetischer Adventure/Puzzle-Plattformer mit leichten Kampfelementen, der in einer wunderschönen Welt spielt, die von einer abscheulichen Korruption heimgesucht wird. Geleitet vom Geist deiner Schwester, musst du dich durchsetzen, wo sie es nicht konnte. Setze der Korruption ein Ende, werde The Lightbringer.Die Welt befindet sich in Geiselhaft einer bösartigen Korruption, die es auf die uralten Monolithen abgesehen hat, die diesen Ländern Macht und Strahlekraft verliehen haben. Als Auserwählter hast du die Fähigkeit, reine Lichtenergie aus der Luft zu nutzen - Energie, die dir helfen wird, die Monolithen zu reinigen, um ihre Strahlekraft zurückzubringen. Erkunde, springe und kämpfe dich durch jedes Level und sammle dabei Lichtmotive. Jedes Level funktioniert wie eine eigene kleine Welt, und du musst dich abseits der ausgetretenen Pfade bewegen, um genug zu finden, um den Monolithen des Levels zu reinigen. Du wirst diese Reise nicht alleine antreten - der Geist deiner Schwester wird dich auf deiner Suche leiten. Sie hat versucht, die gleiche Reise wie du zu unternehmen, ist aber irgendwo auf dem Weg verschwunden. Finde deine Schwester, setze der Korruption ein Ende, werde The Lightbringer."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer