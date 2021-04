Demon Skin: PC-Start der dämonischen Hack'n'Slash-Action

Umfangreicher Geschicklichkeitsbaum. Sammle Erfahrung, um neue Combos zu lernen und Gesundheit, Ausdauer und Angriffskraft zu verbessern!

Dutzende Arten von Feinden. Von Skeletten, Zombies und Spinnen bis hin zu Werwölfen, Eidechsen und Golems - jeder Gegner erfordert bei der Bekämpfung einen anderen Ansatz.

Geheimnisse und Artefakte. Mehrere Arten von antiken Artefaktwaffen sind in geheimen Ecken der Spielwelt versteckt. Finde sie, um Superfähigkeiten freizuschalten, nachdem du ein bestimmtes Level erreicht hast!

Düstere Landschaften im Geiste dunkler Fantasy: Von eisigen Ödlanden und tiefen Verliesen bis hin zu düsteren Wäldern und der Heimat der Untoten. Diese grausame Welt lebt ihr eigenes Leben. Aber die furchterregenden Kreaturen, die sie bewohnen, sind nicht immer feindselig. Auf deinem Weg wirst du nicht nur Feinde treffen, sondern auch mächtige Verbündete sowie Charaktere, die bereit sind, jeden anzugreifen!

Am 13. April 2021 haben Ludus future und Buka Entertainment den Hack'n'Slash-Plattformer Demon Skin für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 20. April ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (11,24 Euro statt 12,49 Euro). Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sollen im Lauf des Jahres folgen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Demon Skin ist ein brutaler Hack'n'Slash in einer rauen, dunklen Fantasy-Welt, der einzigartige Kampfmechanik, RPG- und Kampfelemente und sogar Plattformer-Elemente kombiniert. Durch das flexible Kampfsystem kann jeder Spieler seine eigene einzigartige Taktik wählen, indem er Stellungen geschickt mit verschiedenen Arten von Waffen kombiniert, um die ultimative Effizienz im Kampf zu erreichen.Die Dunkelheit ist in die entferntesten Ecken des Universums gelangt und bedroht die Welt. Nur der mächtige Orden der Wanderer, dessen Mitglieder übermenschliche, göttliche Kräfte besitzen, kann dieser Bedrohung widerstehen. Einer der Wanderer wird Zeuge eines finsteren Rituals, um ein mächtiges antikes Artefakt wiederherzustellen. Bei dem Versuch, die Zeremonie zu stören, gerät er in einen Energiefluss, der durch das Artefakt freigesetzt wird und verwandelt sich sofort in einen Dämon! Der Wanderer ist entschlossen, sein früheres Aussehen wiederzuerlangen, aber dazu braucht er das Artefakt, das gestohlen wurde. Der Held begibt sich auf den Weg, um es zu finden und kämpft unterwegs gegen Horden von Dämonen.Verbessere deine Fähigkeiten, indem du verschiedene Haltungen für blitzschnelles Parieren und maximalen Schaden mit spektakulären Finishing-Moves einnimmst! Behalte deine Ausdauer und andere Indikatoren für die körperliche Verfassung des Charakters im Auge - alle beeinflussen direkt den Ausgang eines Kampfes. Sammle Kristallscherben und werde noch stärker, baue dir einen Knochenpanzer auf und verwandele dich in einen furchterregenden Dämon. Dir stehen mehr als 30 Arten von Schnitt- und Schlagwaffen zur Verfügung und jede ist nur gegen eine bestimmte Art Feind wirksam. Du kannst Feinde auch mit bloßen Händen zerstören - es ist nicht so effektiv, aber immer noch sehr spaßig!"Als weitere Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer