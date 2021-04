AMD: Grafiktreiber-Update: Radeon Software Adrenalin Edition 21.4.1

"Der neue AMD Link für Windows ermöglicht es, sich von einem anderen Windows-PC aus mit dem eigenen Gaming-PC zu verbinden, um von praktisch überall aus zu spielen. Mit dem neuen AMD Link Game Feature können Nutzer einen Freund einladen, sich mit ihrem PC von einem anderen Radeon-System aus zu verbinden, um Spiele zu spielen, die den lokalen Multiplayer- oder Split-Screen-Modus unterstützen.

Eine optimierte Benutzeroberfläche bietet individuelle Installationsoptionen.

Erweiterte Performance Metrics und Tuning ermöglichen es Anwendern, sowohl die Radeon-Grafik- als auch die Ryzen-Prozessor-Performance von einem einzigen Ort aus zu betrachten.

Dank verbesserter Aufnahme- und Streaming-Funktionen können die besten Spielemomente mit anderen geteilt werden. Ein neuer Streaming-Assistent erleichtert Anfängern den Einstieg ins Streaming.

Die Unterstützung von Microsoft PlayReady AV1 für Grafikkarten der Radeon RX 6000-Serie ermöglicht hochwertige und geschützte Inhalte.

Eine neue Stabilitätsfunktion, namens AMD Crash Defender, sorgt dafür, dass Systeme 'am Leben bleiben' und sich in ausgewählten Szenarien von Abstürzen erholen."

AMD hat eine neue Version der Software-Suite bzw. des Treibers für Radeon-Grafikkarten veröffentlicht. Das Radeon Software Adrenalin 21.4.1 Update verspricht jedenfalls größere Neuerungen und Verbesserungen. Der Treiber kann bei AMD runtergeladen werden ( zum Download ). Weitere Details findet ihr hier (in englischer Sprache).Radeon Software Adrenalin 21.4.1 Update:"AMD Radeon Software is the gateway to unlock the full potential of the AMD gaming experience, designed to deliver responsive gaming, vivid visuals and a complete experience for gamers. Existing features like AMD FreeSync, AMD Radeon Anti-Lag and AMD Radeon Boost deliver ultra-high framerate, low latency gaming, while features like AMD Radeon Image Sharpening and the AMD FidelityFX developer tools enable incredibly immersive, visually stunning games."