Out of Line: PC-Auftakt für das handgemalte Rätselabenteuer

Genieße Dutzende Rätsel mit beeindruckender Grafik.

Meistere die Speermechaniken.

Interagiere mit den wunderschönen, handgezeichneten Umgebungen.

Lerne von den außergewöhnlichen Charakteren.

Entdecke, was Sans Geschichte für dich bedeutet.

Am 23. Juni 2021 haben die portugiesischen Entwickler Nerd Monkeys und Hatinh Interactive den 2D-Puzzle-Plattformer Out of Line ab 9,17€ bei kaufen ) für PC veröffentlicht. Via Steam Humble Store und GOG wird aktuell ein Launch-Rabatt von neun bzw. zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt, der je nach Anbieter zwischen 9,99 Euro und 10,86 Euro variiert. Eine Umsetzung für Nintendo Switch soll am 7. Juli via eShop , Adaptionen für PlayStation 4 und Xbox One im weiteren Jahresverlauf folgen.In der Spielbeschreibung heißt es: "In Out of Line folgen Sie den Abenteuern von San, um der Fabrik zu entkommen, die einst sein Zuhause war. Tauchen Sie ein in eine Geschichte in einer mysteriösen Welt, finden und helfen Sie neuen Freunden, während Sie durch diesen wunderschönen 2D-Plattformer reisen!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer