Gas Station Simulator: Die virtuelle Tankstelle ist eröffnet

Renoviere, betreibe und erweitere eine Tankstelle in der Wüste.

Baue die Tankstelle aus und erweitere sie um Dienstleistungen wie z.B. Werkstatt, Laden, Lager oder sogar eine Autowaschanlage.

Versuche alles alleine zu erledigen oder stelle Mitarbeiter ein, die an der Tankstelle aushelfen.

Interessante Events neben dem normalen Gameplay.

Viele Anpassungs- und Dekorationsoptionen.

Viele verschiedene Kunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Erwartungen.

Viele Verwaltungsoptionen, in die du eintauchen kannst.

Am 15. September 2021 haben die Krakauer Entwickler DRAGO entertainment zusammen mit Publisher Movie Games und HeartBeat Games die Tankstellen-Simulation Gas Station Simulator für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo der Titel zu den aktuellen Topsellern zählt und die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 22. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (15,11 Euro statt 16,79 Euro). Eine kostenlose Demo und ein kostenloser Prolog , die laut Hersteller über 20 Millionen Views auf YouTube verzeichnen konnten, sind ebenfalls erhältlich. In der Spielbeschreibung heißt es: "Beim Gas Station Simulator dreht sich alles um die Renovierung, Erweiterung und den Betrieb einer Tankstelle entlang eines Highways mitten in der Wüste. Wahlfreiheit und mehrere Ansätze, das Geschäft zu führen und mit Belastung umzugehen, sind die wichtigsten Zutaten in diesem Spiel.Kaufe eine verlassene Tankstelle mitten im Nirgendwo und baue sie wieder auf. Entsorge Geröll und kaputte Möbel, repariere die Wände, streiche und dekoriere sie wie es dir gefällt. Gib nur nicht gleich dein ganzes Geld für die Erscheinung aus, du hast schliesslich eine Tankstelle gekauft. Repariere die Geräte, kaufe was nicht repariert werden kann und beginne damit, Kunden zu bedienen, um Geld für weitere Renovierungen und Verbesserungen zu verdienen.Die Tankstelle muss nicht klein bleiben. Du kannst sie erweitern, um mehr Kunden zu bedienen und neue Kunden anzulocken. Und wie wir alle wissen, kann man an einer Tankstelle viel mehr machen als nur tanken. Beim Ausbau der Tankstelle stehen dir viele Möglichkeiten zur Verfügung, von kleineren Dingen wie die Bereitstellung von Toiletten über einem einfachen Laden bis hin zu großen Dingen wie eine ganze Werkstatt für Autoreparaturen oder sogar eine Autowäsche. Die meisten dieser Erweiterungen können auch selbst weiter ausgebaut werden. Es gibt hier so viel, was du machen kannst.Die Tankstelle zu renovieren ist eine Sache, ihr eine persönliche Note zu geben eine andere. Das Spiel bietet eine breite Palette von Optionen an, um Anpassungen vorzunehmen. Hinzu kommt eine Menge von Dekorationen, um der Tankstelle die notwendige Einzigartigkeit zu geben. Einige Dekorationen können gekauft werden, andere müssen während des Spiels erworben werden. Es geht nicht nur darum, die Tankstelle schön aussehen zu lassen. Je eindrucksvoller die Tankstelle aussieht, desto mehr Kunden werden angezogen.Die Bedienung der Kunden ist der Schlüssel zum erfolgreichen Betrieb einer Tankstelle. Alle erwarten, dass ihre Autos flott vollgetankt sind, sie ihre Einkäufe schnell erledigen können und sind selbst bei Reparaturen ihrer Autos nicht sonderlich geduldig. Zur Rush Hour wirst du mit erheblichem Zeitdruck zu kämpfen haben und verschiedene Aufgaben für weniger hektische Zeiten einplanen müssen. Gescheites Zeitmanagement und die Wahl der richtigen Prioritäten sind sehr wichtig, wenn es darum geht, die Kunden zufrieden zu stellen.Obwohl man es durchaus versuchen kann, eine stark ausgebaute Tankstelle allein zu betreiben, in aller Wahrscheinlichkeit wird das für die Meisten zu viel sein.Hier kommen Angestellte ins Spiel. Hier können sogar mehrere Angestellte eingestellt werden, die bei einer Vielzahl der auf der Tankstelle anfallenden Aufgaben aushelfen können. Sie haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und einige von ihnen sind für bestimmte Aufgaben besser geeignet als andere. Die Angestellten können mit Zeit ihre Fähigkeiten, basierend auf den Aufgaben die sie durchführen, steigern was für viel Spieltiefe in diesem Bereich sorgt.Was macht nicht hat, kann man nicht verkaufen. Es ist daher sehr wichtig, den Überblick über den Warenbestand zu behalten und Waren zum richtigen Zeitpunkt mit einem vorteilhaften Preis nachzubestellen. Um günstige Gelegenheiten noch besser nutzen zu können, kann die Tankstelle um ein Lagerhaus erweitert werden, um einen grösseren Warenbestand zu halten. Vor allem wenn Bestellungen erst geliefert werden müssen, was etwas Zeit erfordert.Wir haben das Spiel so entwickelt, dass du dich entweder in die Verwaltungsfunktionen vertiefen kannst oder sie nur oberflächlich behandeln kannst. Die Mikromanager werden es lieben, aber wenn du nicht jedes Detail im Auge halten möchtest, musst du es nicht. Du sollest es aber zumindest mal versuchen, die finanziellen Vorteile daraus sind nicht unerheblich und Bereiche wie Vorräte oder Angestellte können sehr viel Spaß machen."Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer