Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness: Neuer Trailer gewährt tiefe Einblicke in den Abgrund

Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – Das hat der Trailer zu bieten

Spike Chunsoft veröffentlicht einen Übersichtstrailer zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness. Der bietet einen Einblick in die Grundlagen.Darüber hinaus versorgt man uns mit einigen interessanten neuen Informationen, beispielsweise hinsichtlich der Synchronsprecher, die den Charakteren im Spiel ihre Stimmen leihen sollen. Auch die Charaktere selbst werden näher beleuchtet, bevor man uns die Grundlagen des Spiels erklärt.Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness ist stark an den erfolgsgekrönten Abenteuer-Anime, der mit seinen niedlichen Kinderhelden, aber auch brutal blutigen Gore-Szenen die Zuschauerschaft bereits seit einiger Zeit zu fesseln weiß, angelehnt. So wundert es wenig, dass sich Spike Chunsoft besondere Mühe gegeben hat, auch ja alle Synchronisations-Sternchen, wie beispielsweise Brittney Karbowski, die die mysteriöse Nanachi spricht, mit an Bord zu holen. Nach einer kurzen Vorstellung der vielen weiteren Nebencharaktere, die von ihren Co-Stars gesprochen werden, geht es auch schon in die Vollen.Während wir im Anime nur die Rolle des schockierten Beobachters einnahmen, der Riko und Reg auf ihrer spannenden Reise in den Abgrund folgten, schlüpfen wir dieses Mal selbst in die Rolle des unerschrockenen Entdeckerduos. Dabei kann es nicht schaden, sich noch einmal den Grundregeln der Erkundungsmissionen aus Made in Abyss zu widmen. So können die prozedural generierten Gegner und Gegenstände nämlich für den einen oder anderen Überraschungsmoment sorgen, auf den es sich bestens vorzubereiten gilt.Doch meistern wir die Herausforderungen, die uns Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness entgegenwirft, warten reichlich Belohnungen darauf, von uns geplündert zu werden: Das Abschließen von Aufgaben sowie das Bergen der geheimnisvollen Relikte, um die es auch in der Animationsserie geht, bekommen wir neben Erfahrungspunkten natürlich auch Gold in die Hand gedrückt.Wehren müssen wir uns gegen die Monster des Abgrunds selbstverständlich auch, dafür stehen uns kraftvolle Angriffe ur Auswahl, die mit unserem Entdeckerlevel freigeschaltet werden. Von uns genutzte Waffen können allerdings jederzeit zerbrechen, was ebenfalls für Überraschungen mitten im Kampfgeschehen sorgen kann. Tritt der Fall einmal ein, dürfen wir uns mit dem Crafting-System des Spiels aber wieder kampftauglich machen. Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness erscheint nach seiner Ankündigung vor rund einem Jahr am 2. September für die PlayStation 4, den PC via Steam und die Nintendo Switch.