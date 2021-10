Lost Judgment: DLC "School Stories" steht bereit

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben die DLC-Erweiterung "School Stories" für Lost Judgment ab 50,95€ bei kaufen ) veröffentlicht. Besitzer der Digital Deluxe Edition und Ultimate Edition sowie diejenigen, die das Paket separat (4,99 Euro) oder über den Season Pass erworben haben, erhalten Zugriff auf die neuen Inhalte."Das "School Stories"-Expansion-Pack enthält Inhalte, mit denen die Interaktionen der Spieler mit den Clubs der Schule vertieft werden. Die Spieler können nun im Boxring gegen Yagamis Partner kämpfen, ihr Bedürfnis nach Geschwindigkeit mit einem neuen Motorrad der Bike Gang und einem neuen Stadtkurs befriedigen, im Tanzteam mit einem neuen Kostüm und Tanzschritten angeben und im Robotik-Club einen neuen Roboter erschaffen, um den Wettbewerb zu dominieren. Das "School Stories"-Expansion-Pack ermöglicht außerdem Yagamis neuen Boxkampfstil, bekannt als "Fists of Might", mit dem die Spieler ihre kämpferischen Fähigkeiten einsetzen können, um Punks in den Boden zu stampfen", schreibt der Publisher.Im Frühjahr 2022 soll dann die Story-Erweiterung "The Kaito Files" folgen, die einen zusätzlichen Story-Modus mit Yagamis Partner Masaharu Kaito enthält.Letztes aktuelles Video: LaunchTrailer