Untrusted: Hinterlistige Party-Action hackt sich aus dem Early Access

Am 9. Mai 2021 haben evolvedlabs ihr hinterhältiges Party-Hacking-Spiel Untrusted für PC veröffentlicht und den Early Access nach gut drei Monaten offiziell beendet. Der Download über Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, ist wie das Spielen im Browser via itch.io kostenlos (free to play).Untrusted ist wie Among Us und Co. ein vom Partyspiel Werwolf inspiriertes "Social Deduction Game", das für zehn bis 16 Online-Spieler konzipiert wurde. Dabei versucht eine Gruppe von Hackern in ein Netzwerk einzudringen, während ein Team von Undercover-Agenten, die Operation zu verhindern versucht. Die Macher versprechen 23 Charakterklassen mit über 80 Fähigkeiten sowie unterschiedliche Siegmöglichkeiten für jede Seite.Letztes aktuelles Video: Trailer