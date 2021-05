Broken Arrow: Echtzeit-Taktik rund um moderne Kriegsführung und große Schlachten

Screenshot - Broken Arrow (PC) Screenshot - Broken Arrow (PC) Screenshot - Broken Arrow (PC) Screenshot - Broken Arrow (PC) Screenshot - Broken Arrow (PC) Screenshot - Broken Arrow (PC) Screenshot - Broken Arrow (PC)

Mit Broken Arrow ist ein Echtzeit-Taktikspiel rund um moderne Kriegsführung für PC angekündigt worden, wobei die Größenordnung der Schlachten deutlich größer als bei ähnlich gelagerten Spielen der Konkurrenz ausfallen soll. So wird man Hunderte von Soldaten kommandieren und Zugriff auf Infanterie, Fahrzeuge, Flugzeuge, Drohnen, Hubschrauber und taktische Nuklearschläge haben. Sowohl die Aufklärung des Schlachtfeldes als auch die Versorgung der Truppen (Munition, Reparaturen, medizinische Versorgung etc.) sollen wichtig sein.Vor den Gefechten, die zwischen den USA und Russland als spielbare Fraktionen stattfinden werden, wird man aus jeweils mehr als 100 Einheiten seine Streitmacht zusammenstellen können - ähnlich wie bei Wargame oder Steel Division erstellt man ein Deck (Kartendeck) aus Einheiten. Die Einheiten wurden aufgrund ihrer Eigenschaften in sieben Kategorien unterteilt: Aufklärung, Infanterie, Kampffahrzeuge, Unterstützungseinheiten, logistische Einheiten, Hubschrauber und Luftkampf. Dabei wird man die spezifischen Komponenten der Einheiten entweder einzeln oder als Loadout modifizieren können. Die Simulation der Einheiten soll aufwändig sein.Im Echtzeit-Kampf selbst wird man z.B. Fallschirmjäger und Hubschrauber einsetzen können, um Schlüsselpositionen schnell einzunehmen. Spezialeinheiten können hinter den feindlichen Linien die gegnerische Logistik stören und ihre Flugzeuge mit Lasern markieren. Außerdem wird man das Terrain zum eigenen Vorteil nutzen können, um den Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen, zu flankieren und zu überlisten.Die Entwicklung des Spiels begann vor drei Jahren. Das russische Team (Steel Balalaika) besteht zu einem Großteil aus Wargame-Enthusiasten, die selbst ein eigenes "modernes Kriegsspiel" entwickeln wollten. Insgesamt versuchen die Entwickler den "Sweet Spot" zwischen Action und Simulation zu treffen. Sie wollen sowohl eine aufwändige Kulisse (Grafik & Sound) als auch Realismus in den Kämpfen bieten. Das Spiel wurde während des Livestreams "Home Of Wargames Live+" von Publisher Slitherine enthüllt.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer