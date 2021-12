Jurassic World Evolution 2: Erster DLC und Update stehen kurz vor dem Release

Wer dringend Nachschub für das Dino-Aufbauspiel Jurassic World: Evolution 2 benötigt, muss glücklicherweise nicht mehr allzu lange warten. Denn wie das Entwicklerstudio Frontier Developments bekannt gegeben hat, erscheinen bereits in Kürze sowohl ein DLC als auch ein umfangreiches Update.Die Download-Erweiterung mit dem Namen „Early Cretaceous Pack“ erscheint bereits am 9. Dezember 2021 und soll 7,99 Euro kosten. Darin enthalten sind unter anderem einige neue Dinosaurier, die ihr in euren großen Park einziehen lassen könnt. Die Auswahl reicht vom Dsungaripterus über den Kronosaurus bis hin zum Minmi. Auf jeden Fall dürfte für etwas mehr Abwechslung gesorgt sein.Ebenfalls für den 9. Dezember ist die Veröffentlichung eines kostenlosen Content-Updates für alle Besitzer von Jurassic World: Evolution 2 geplant. Die Freischaltung soll aktuellen Planungen zufolge gegen 15:00 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Es erwarten euch nicht nur Optimierungen beim Balancing sowie Bugfixes, sondern auch zusätzliche Inhalte. Hierzu zählen frische Levels für den Sandbox-Modus, neue Gebäude und diverse Schauplätze. Die vollständigen Patch Notes will Frontier Developments allerdings erst im Verlauf der nächsten Tage veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 2 An Authentic Jurassic World Experience