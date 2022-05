The Chant : Psychedelisches Horror-Adventure rund um einen Kult erscheint im Oktober 2022

Die kanadischen Entwickler von Brass Token zeigen im Teaser-Trailer erste Eindrücke ihres kosmischen Action-Adventures The Chant Im Zentrum soll ein mysteriöser New-Age-Kult der 70er Jahre stehen, der auf einer abgelegenen Insel lebt. Die ersten Szenen wecken Erinnerungen an Filme wie Midsommar und laut Aussagen der Entwickler dienten Folk Horrorfilme der 70er als Inspiration.Leider ist die Welt von The Chant nicht so idyllisch, wie sie zunächst erscheinen mag: Bei einem Ritual wurde das Portal zur Albtraumdimension "The Gloom" geöffnet, das alle Bewohner mit seinem psychedelischen Horror in den Wahnsinn treibt. Die Dimension nutzt dabei die Ängste und Befürchtungen der Bewohner und manifestiert sie als interdimensionale Kreaturen.