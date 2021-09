Inscryption: Termin des Roguelike-Deckbuilders + Demo

Indie-Entwickler Daniel Mullins (Pony Island, The Hex) und Indie-Publisher Devolver Digital werden Inscryption am 19. Oktober 2021 auf PC veröffentlichen. Auf Steam kann außerdem eine Teaser-Demo des Roguelike-Deckbuilding-Kartenspiels runtergeladen werden.Devolver Digital: "Inscryption ist eine düstere und verstörende kartenbasierte Odyssee, die Deckbuilding-Roguelike, Rätsel im Stil eines Escape-Rooms und psychologischen Horror zu einem blutigen Smoothie vermischt. Spielerinnen und Spieler sind der Gnade eines sadistischen Fremden ausgeliefert, der nur als Leshy bekannt ist - und durchleben ein Kartenspiel mit Waldkreaturen durch Ziehen, Operieren und Selbstverstümmelung, während sie stets versuchen, die Geheimnisse zu lüften, die hinter den Hüttenwänden lauern."Letztes aktuelles Video: October 19 | Demo on Steam