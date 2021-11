Tails of Iron: 2D-Action-Adventure bekommt kostenlosen DLC "Blutende Schnurrhaare"

Wer schon immer mal wissen wollte, ob Ratten und Kröten miteinander auskommen, kann sich dieses handgezeichnete 2D-Abenteuer genauer ansehen. In Tales of Iron begebt ihr euch in die Welt der Ratten und kämpft gegen den Kröten-Klan in einem erbitterten Krieg. Das Indie-Action-Rollenspiel wurde erst vor zwei Monaten veröffentlicht und von Odd Bug Studio entwickelt. Tails of Iron ( ab 22,49€ bei kaufen ) erzählt die Geschichte des Ratten-Prinzen Redgi und seines Kampfes gegen den unbarmherzigen Anführer der Frösche, Grünwarz.Auf alle, die die Hauptstory schon beendet haben, wartet nun die kostenlose Erweiterung "Blutende Schnurrhaare": Der DLC setzt am Ende des Hauptspiels an und fügt eine neue Questline mit 5 neuen Bossen hinzu. Für den Ratten-Ritter gibt es darüber hinaus sechs neue Waffen-Skins und fünf neue Rüstungs-Sets. Zusätzlich dazu könnt ihr zwei neue Orte erkunden und bekommt drei neue Erfolge, die ihr freischalten könnt.Tails of Iron ist seit dem 17. September 2021 für PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erhältlich.