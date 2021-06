Research and Destroy: Kooperative Shooter-Taktik für PC und Konsolen angekündigt

Erforschen – Erhalte neue Erkenntnisse zur übernatürlichen Bedrohung über Vivisektion auf dem Kampffeld und entwickle dann radikale Verbesserungen für jede merkwürdige Waffe und jeden faszinierenden Apparat!

Vernichten – Plane voraus und kämpfe dann in einer Kombination aus rundenbasierter Strategie und Echtzeit-Shooter. Jede Sekunde zählt!

Koop – Passe das Aussehen deiner Wissenschaftler an und spiele jederzeit online oder lokal mit Freunden!

Kampagne – Passe deine wissenschaftliche Guerillataktik an, um die Kampagnenkarte zu bewältigen und die Quelle der Übernatürlichen zu finden. Jeder Durchgang ist anders!

Mit Research and Destroy haben Implausible Industries und Spike Chunsoft einen Mix aus rundenbasiertem Strategiespiel und Shooter-Action angekündigt , der sich auf Basis der Unreal Engine für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch in Entwicklung befindet. Einen angepeilten Veröffentlichungstermin gibt es bis dato nicht, auf Steam kann man im Rahmen des aktuellen Spielevorschau-Festivals (wir berichteten ) aber bereits eine kostenlose Demo ausprobieren und den Titel bei Gefallen auf die Wunschliste setzen sowie sich für die Teilnahme an zukünftigen Playtests bewerben.In der Spielbeschreibung heißt es: "RESEARCH and DESTROY ist ein RUNDENBASIERTES ACTIONSPIEL mit lokalen und Online-Koop-Modi. Steuere drei geniale Wissenschaftler, ERFORSCHE und entwickle seltsame neue Waffen und Apparate, um die übernatürliche Horde zu VERNICHTEN, die die Menschheit überrennt!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer