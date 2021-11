Company of Heroes 3: Multiplayer-Alpha kann ab heute für eine Woche lang kostenlos ausprobiert werden

Publisher Sega und Entwickler Relic Entertainment erlauben Spielern ab heute einen ersten Blick auf den Multiplayer von Company of Heroes 3. Um 18 Uhr werden die Server des kommenden Echtzeit-Strategiespiels online gehen. Wer seinen COH-Account mit Steam verknüpft hat, kann die Pre-Alpha bereits vorab herunterladen. Laut aktuellem Plan wird der öffentliche Test am 7. Dezember 2021 um 5 Uhr beendet. Interessierte Spieler haben also knapp eine Woche Zeit, um Company of Heroes 3 auszuprobieren.Zu den Inhalten der Multiplayer-Alpha zählen mehrere Spielmodi, die auf vier italienischen Maps gespielt werden können. Dabei handelt es sich um Koop vs. KI, kompetitives PvP und Skirmish vs. KI. Bei den Truppen stehen euch die Wehrmacht oder die Streitkräfte der USA zur Wahl. Im Trailer erhaltet ihr einen Überblick über die Highlights der Pre-Alpha. Die Veröffentlichung von Company of Heroes 3 auf PC ist derzeit für Ende 2022 geplant.Letztes aktuelles Video: Multiplayer PreAlpha Overview