Kayak VR: Mirage: Wassersport-Simulation für PC-VR bietet nahezu fotorealistische Grafik

Wunderschöne, abwechslungsreiche Orte für Rennen oder zur Erkundung, vom Fotorealismus bis hin zu surrealen Schauplätzen.

Time-Attack mit einem Checkpoint-Kurs in allen Levels - für Rennspiel-Fanatiker, die ein richtiges Workout suchen.

Free-Roam-Modus für eine gelassenere Erfahrung auf dem Weg durch die Levels.

Topaktuelle Grafik, welche die Grenzen dessen verschiebt, was in VR-Spielen möglich ist.



Komplett physikbasiertes Kajakfahren, für eine authentische Erfahrung, die sich tatsächlich so anfühlt, als befinde man sich auf dem Wasser.

Komfort-Einstellungen, die sciherstellen, dass Personen ohne Wasser-/VR-Erfahrung es ebenfalls genießen können.



Eine Musikauswahl, die immer zur Umgebung sowie dem gespielten Modus passt.

Unterstützung von DLSS 2.1 (nur mit NVIDIA-RTX-Karten kompatibel)."

Wie gut das eigenhändige Paddeln zu VR-Controllern passt, hat bereits das Kajak-Schleichspiel Phantom: Covert Ops zum Test ) bewiesen. Entwickler Better Than Life aus Amsterdam will das Thema deutlich authentischer umsetzen: Statt geheime Anlagen des Kalten Krieges zu infiltrieren, paddelt man in Kayak VR: Mirage durch idyllische Canyons, während neben dem Boot die Wellen authentisch glitzern.In Zeiten der Oculus-Quest-Dominanz setzt dieser Mix aus Simulation und Rennspiel mit seinen Partikel- und Lichteffekten einen Kontrapunkt. Er konzentriert sich ganz auf eine grafisch aufwändige und physikalisch authentische Umsetzung für PC-VR (Rift, Vive, Index, WMR). Neben den im Trailer zu sehenden idyllischen Canyons soll es aber auch Schauplätze geben, die sich stark davon abheben - bis hin zu surrelaen Orten wie einem Mars-Fluss oder einer Abfahrt vom Vulkan.Neben Zeitrennen mit Workout-Faktor sind auf den Kursen auch entspannte Erkundungen möglich. Ein Release ist auf Steam für den 1. März 2022 angesetzt. Vorher ist eine Early-Access-Phase geplant; laut VRScout.com kann man sich bereits jetzt auf dem offiziellen Discord-Server für eine Beta anmelden.Entwickler Leon van Oord berichtet im Interview mit dem Magazin davon, dass Nvidias DLSS-Unterstützung stark dabei geholfen habe, das Renderbudget "auszudehnen". Epics Übernahme von Quixel habe sich ebenfalls als nützlich erwiesen - und zwar bei der Umsetzung des Photogrammetrie-Workflows zur Umsetzung realistischer Umgebungen. Noch vor wenigen Jahren seien derartige Ergebnisse Triple-A-Studios vorbehalten gewesen.