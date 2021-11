XEL: Neues Video zeigt kommentierte Spielszenen des von Zelda inspirierten Action-Adventures

The Legend of Zelda

Mit XEL haben die Hamburger Entwickler Tiny Roar und Publisher Assemble Entertainment im August ein futuristisches Action-Adventure im Stil vonangekündigt. Als Erscheinungstermin wurde damals das Frühjahr 2022 angepeilt. Diesen Termin wird man nicht halten können.Wie man mitteilt, soll XEL jetzt im Sommer 2022 auf Steam sowie auf Switch erscheinen. Die Versionen für Konsolen von Microsoft und Sony sollen ebenfalls noch 2022 verfügbar sein - jedoch definitiv erst nach dem PC- und Switch-Release. In dem Zusammenhang erwähnenswert: War ursprünglich nur von der Veröffentlichung auf den Konsolen der neuen Generation die Rede, wird der Titel auch auf Xbox One sowie PlayStation 4 in den Stores auftauchen.Passend dazu hat Assemble ein neues Video veröffentlicht, in dem kommentierte Spielszenen einen Einblick in die Spielwelt sowie in die Entwicklung geben und das ihr weiter unten finden könnt.Tiny Roar beschreibt das Spiel wie folgt: "In XEL erforschen Spielerinnen und Spieler eine geheimnisvolle und lebendige Welt voller Rätsel und mysteriöser Dungeons mit gnadenlosen Kämpfen gegen exotische Tiere und Roboter. Inspiriert von der Zelda-Reihe, führt XEL Action-Adventure-Fans durch eine epische und herzerwärmende Geschichte voller fantastischer Schauplätze und liebenswürdigen Charakteren, untermalt von einem emotionalen Soundtrack des Komponisten Gidon Wolff. XEL handelt von der an Amnesie leidenden Protagonistin Reid, die auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet, ohne sich an ihr früheres Leben erinnern zu können. Die Spieler begleiten Reid auf ihrem Weg, um dem Geheimnis dieser bizarren Welt auf den Grund zu gehen. Erkundet eine malerische und lebendige Oberwelt mit detailverliebter Umgebung und herausfordernden Dungeons in einem klassischen Top-Down-3D-Action-Adventure-Format. Während ihres Abenteuers trifft Reid auf charmante Charaktere, kämpft sich durch Roboterscharen und macht sich eine ganze Reihe von Waffen, Gegenständen und Gadgets zunutze."