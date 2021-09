Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey: VR-Geblubber wird im Oktober für den TV (PS4, PS5) und PSVR umgesetzt

Screenshot - Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey (PS4, PlayStation5, PlayStationVR) Screenshot - Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey (PS4, PlayStation5, PlayStationVR) Screenshot - Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey (PS4, PlayStation5, PlayStationVR)

Das relaxte VR-Puzzlespiel mit Kugel-Schleuder Puzzle Bobble VR: Vacation Odyssey wird auch für die Mattscheibe umgesetzt. Entwickler Survios hat den Fassungen für PS4, PS5 und PSVR einen neuen Namen verpasst:erscheint am 5. Oktober für die genannten PlayStation-Plattformen. Sr. Product Marketing Manager Amy Pantea erklärt im deutschen PlayStation.Blog "Mit eurer bewährten Kanone müsst ihr durch gezielte Schüsse drei oder mehr Blasen der gleichen Farbe zusammenbringen, um sie so zum Platzen zu bringen. Im Story-Modus könnt ihr euch dabei an 100 3D-Puzzles versuchen. Die Puzzles sind nun nicht mehr auf einer flachen Ebene angeordnet, sondern nehmen die Form von dreidimensionalen Gebilden an, die sich mit realistischer Physik drehen und wenden, wenn die Blasen zusammenstoßen!Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey wird außerdem zwei zusätzliche Modi bieten: Zum einen den Endlosmodus, der endlose Herausforderungen für Spieler bietet, die auf der Jagd nach Highscores sind, und zum anderen den Duell-Modus, in dem ihr rasante Online-Kämpfe für zwei Spieler mit Quickmatch-Unterstützung auf PS4, PS5 und PS VR absolvieren könnt."