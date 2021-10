Infernax: 8-Bit-Metroidvania der "Just Shapes & Beats"-Macher angekündigt

Mehrere Endungen basierend auf den Entscheidungen der Spieler.

Anspruchsvolle Burg-Dungeons und viele Bosskämpfe.

Unbarmherzige, blutrünstige Monster, die dich aber so was von tot sehen wollen.

Mit dem Level-Up-System kannst du dein Erlebnis ganz nach deinen Wünschen gestalten.

Kaufe neue Gegenstände und schalte Fähigkeiten frei, die dir dabei helfen, den Fluch aufzuheben.

Eine gefährliche und einzigartige offene Welt mit vielen geheimen Bereichen, die es zu entdecken gilt.

Schnür schon mal die Kampfstiefel, denn jetzt wird es blutig.

Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX) Screenshot - Infernax (PC, PS4, Switch, One, XboxSeriesX)

Mit Infernax haben die kanadischen Entwickler Berzerk Studio ( Just Shapes & Beats ) und Publisher The Arcade Crew ein 2D-Action-Adventure im 8-Bit-Stil angekündigt, das Anfang 2022 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man das Retro-Ritterabenteuer in Metroidvania-Manier bereits auf die Wunschliste setzen.Spielbeschreibung des Herstellers: "Die Geschichte von Infernax folgt Alcedor, einem berühmten Ritter, der entdeckt, dass sich eine unheilige Magie in seinem Land ausgebreitet hat, während er unpässlich war. Bewaffnet mit einem schädelspaltenden Streitkolben und einem treuen Schild schwört Alcedor, die grotesken Bestien, die seine Heimat durchstreifen, in einem epischen Side-Scrolling-Abenteuer, das an die Essenz klassischer Action-Adventure-Spiele erinnert, zu vernichten.Alcedor sammelt Erfahrung und Gold, die für den Erhalt von Power-Ups wichtig sind, während er seine Feinde abschlachtet, seine Werte immer weiter verbessert und neue Fähigkeiten und Waffen erwirbt, die den Bildschirm mit Blutspritzern rot färben. Moralische Entscheidungen, die er während seines Abenteuers trifft, haben im weiteren Verlauf des Abenteuers Konsequenzen und beeinflussen, welches der zahlreichen Enden des Spiels erlebt werden kann. Die offene Welt von Infernax ist zudem vollgepackt mit Geheimnissen, die darauf warten, von den mutigsten Spielern und Spielerinnen entdeckt zu werden – und bietet eine befriedigende Belohnung für diejenigen, die geschickt genug sind, die brutale Herausforderung zu bestehen."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer