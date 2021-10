Souldiers: 16-Bit-Metroidvania für PC und Switch angekündigt

Fesselnder Nahkampf: Schwinge dein Schwert, pariere und meide die Schläge stetig stärker werdender Feinde und verbessere deine Fähigkeiten und Ausrüstung, um deinen perfekten Kampfstil zu finden.

Eine verflochtene Welt: Entdecke eine weitläufige, von Hand gestaltete Landschaft voller Schätze, knüppelharter Bosse und geheimer Wege.

16-Bit-Sensation: Weltklasse Pixel-Art haucht der farbenfrohen und detailverliebten Welt von Terragaya Leben ein.

Parkour mit Verstand: Löse Umgebungsrätsel und hüpfe mithilfe einer stetig wachsenden Anzahl an Bewegungsoptionen von Ort zu Ort.

Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch) Screenshot - Souldiers (PC, Switch)

Mit Souldiers haben Retro Forge und Dear Villagers ein 2D-Action-Adventure im 16-Bit-Stil angekündigt, das im Frühjahr 2022 für PC und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man das Fantasy-Abenteuer nach Metroidvania-Strickmuster bereits auf die Wunschliste setzen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Im Kampf um Ruhm für das Königreich verschlägt es dich und deine Soldatenkollegen nach Terragaya, ein mysteriöses Land an der Schwelle zum Jenseits. Es liegt an euch, den Wächter zu finden und zur nächsten Welt überzugehen. Doch wo ist der Haken? Du und deine Kameraden seid eigentlich nie gestorben.Schlag dich bis zum Kern des Geheimnisses durch: Überwinde listige Feinde, löse knifflige Rätsel, stärke deinen Charakter und erkunde jeden noch so kleinen Winkel dieser bezaubernden, detailreich gestalteten 16-Bit-Welt. Souldiers ist ein liebevoll gestaltetes Retro-Epos für die Ewigkeit."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer