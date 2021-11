Monster Energy Supercross - The official Videogame 5: Zweirad-Fortsetzung macht sich bereit für einen Start auf PC und Konsolen im März 2022

Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (ab 69,98€ bei vorbestellen) (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX) Screenshot - Monster Energy Supercross - The official Videogame 5 (PC, PlayStation5, XboxSeriesX)

Die Rennspiel-Maschinerie von Milestone läuft auf Hochtouren: Der italienische Entwickler kündigt mit Monster Energy Supercross 5 - The Official Videogame den nächsten Ableger der erfolgreichen Serie an, der fast genau ein Jahr nach dem Release des Vorgängers am 17. März 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X|S erscheinen soll. Die Fassungen von PS4 sowie One werden kostenlose Upgrades auf die Nachfolgekonsolen anbieten.Ziel ist es, ein noch realisterisches Abbild der Supercross-Meisterschaften abzubilden. Dabei fokussiert man sich aber nicht nur auf Fahrphysik. Im überarbeiteten Karrieremodus z.B. wird ein so genanntes "Rider Shape System" eingeführt, das die Leistung der Fahrer nach Stürzen und Verletzungen beeinflusst. Man muss darauf achten, dass der Fahrer zu jedem Rennen stets in Topform ist, um Bestleistungen abrufen zu können. Dementsprechend soll man Genesung und Erholung mit speziellen Aufgaben positiv beeinflussen.Der Einstieg für Anfänger soll mit der "Future-Academy" erleichtern werden, einer Art Tutorial, das bei den ersten Schritten helfen soll und einem die Grundlagen beibringen soll, die einem beim Aufstieg der Karriereleiter helfen. Im Spiel wird es zudem neue Optionen geben, mit denen man sein Spielerlebnis anpassen sowie optimieren kann.Neben Anpassungen beim Track-Editor und der offenen "Compund"-Spielwelt, in der man sich mit seinen Freunden an Rennen sowie anderen Herausforderungen versuchen kann, wird auch der Online-Multiplayer überarbeitet. Hier wird erstmals einen generationsübergreifenden Modus geben, so dass man mit der PS4-Version auch gegen Spieler mit PS5 antreten darf sowie mit Xbox One gegen Xbox Series X|S. Crossplattform-Kompatibilität wird nicht erwähnt.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer