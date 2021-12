Cities VR: Städtebausimulation für Meta Quest 2 angekündigt

Im Jahr 2015 haben Publisher Paradox Interactive und Entwickler Colossal Order mit Cities: Skylines eine bis heute beliebte Städtebausimulation veröffentlicht, die zunächst für den PC – später aber auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch umgesetzt wurde. Nächstes Jahr wird die Reihe nun erstmals auch in VR erscheinen. Entwickler Fast Travel Games ( Wraith: The Oblivion - Afterlif e) kündigte in einem Video an, dass man mit Cities: VR die Spielerfahrung der Vorlage in der virtuellen Realität übermitteln möchte. Erste Spielszenen wurden ebenfalls schon gezeigt: Man bekommt einen ersten Blick auf die neue Steuerung der Simulation mit VR-Controllern.Fast Travel Games möchte Cities: VR im Frühling 2022 in den Handel bringen. Der Titel wird vorerst exklusiv für Meta Quest 2/Oculus Quest 2 erscheinen. Weitere Details zum Spiel wollen die Macher dann in den kommenden Wochen vor dem Release enthüllen. In den letzten Monaten hat sich das Team von Oculus einige bekannte Marken für das VR-Headset geschnappt. Neben dem nun angekündigten Cities: VR wurde mit Resident Evil 4 VR das berühmte Horrorspiel von Capcom in einer neuen Perspektive veröffentlicht - was 4Players.de im Test davon hielt, könnt ihr hier nachlesen . Darüber hinaus befindet sich eine VR-Version von Grand Theft Auto: San Andreas in Entwicklung, die ebenfalls exklusiv für Oculus Quest 2 erscheinen wird.Letztes aktuelles Video: Announcement Trailer