The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience: Erster Teaser zur Spielerfahrung zeigt die Qualität der Unreal Engine 5

Epic Games hat den Preload von The Matrix Awakens gestartet. Hierbei handelt es sich um eine besondere Spielerfahrung, die die Möglichkeiten der Unreal Engine 5 präsentieren soll. Und schon im Teaser zum Projekt wird deutlich, was mit der nächsten Version des Grafikmotors von Epic Games alles möglich ist. Hier erhalten Fans einen ersten Vorgeschmack auf die detaillierte Darstellung von Keanu Reeves. In der Vollversion wird dann auch Carrie-Anne Moss zu sehen sehen."Mache dich bereit für einen Blick in die Zukunft des interaktiven Storytellings und Entertainments mit der UE5 – erlebe eine kostenlose, bahnbrechende und cineastische Echtzeit-Tech-Demo. 'The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience' wurde von Mitgliedern des Teams des Originalfilms, darunter Lana Wachowski, in Zusammenarbeit mit Epic Games und weiteren Partnern entwickelt und ist ein rasantes Abenteuer – mit Auftritten von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss – im Universum der Matrix, in der die Grenzen der Realität nie deutlich sind."Im Moment steht The Matrix Awakens für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zur Verfügung. Eine Version für den PC dürfte bald folgen. Im Rahmen der Game Awards in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember wird das Projekt vollständig enthüllt. Hier sind Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss auch als Redner an der Preisverleihung beteiligt. The Matrix Awakens soll allerdings nicht nur den kommenden Kinofilm bewerben - auch eine Fortnite-Kooperation steht offenbar bevor.