Cities: Skylines - Airports: Termin für die Flughafen-Erweiterung sowie weitere DLCs angekündigt

Publisher Paradox Interactive hat die nächsten Inhalte für den Aufbau-Dauerbrenner Cities: Skylines vorgestellt. Unter anderem dürfen sich Spieler der Städtebau-Simulation bald auf eine Flughafen-Erweiterung freuen, die euch zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung stellen wird, um einen ganz eigenen Flughafen zu entwerfen. Im Rahmen eines Livestreams möchten die Macher weitere Details präsentieren. Die Übertragung findet am 11. Januar 2022 um 15 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Paradox Interactive statt. Die Erweiterung ist ab dem 25. Januar 2022 für 12,99 Euro auf PlayStation, Xbox und PC erhältlich.Darüber hinaus werden an diesem Tag auch vier brandneue DLCs für Cities: Skylines erscheinen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um das Content Creator Map Pack für 4,99 Euro, das acht zusätzliche Terrain-Karten ins Spiel bringt. Ebenfalls neu ist das Content Creator Pack: Vehicles of The World, mit dem 21 weitere Fahrzeuge aus den unterschiedlichsten Bereichen hinzugefügt werden. Abschließend wird es noch zwei neue Radio-DLCs (Calm The Mind Radio und On Air Radio) für 3,99 Euro geben.