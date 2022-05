WRC Generations: Neues Rally-Spiel fährt vor

mehr als 37 legendäre Autos

13 Rallyes der Saison 2022

plus 9 weitere Schauplätze

insgesamt 22 verschiedene Länder & 165 Sonderprüfungen

eine neue schwedischen Strecke, die einzige komplett verschneite Rallye

neue Singleplayer- und Online-Inhalte

Option, Autos mit Hybridantrieb zu managen, jetzt im Fertigkeiten-Baum

Ligamodus mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen

Teamsystem (Team beitreten oder ein eigenes erstellen)

Editor mit einer Vielzahl von Lackierungen und Aufklebern

Trainingsrennen auf geteiltem Bildschirm oder online

Beifahrer-Modus

Die französischen Rennspiel-Pros Kylotonn Racing wollen es noch einmal wissen: Ihr neuer Offroad-Raser heißt nicht WRC 11, sondern WRC Generations. Mit dabei: über 37 legendäre Autos & erstmals Hybrid-Boliden.Vom letzten WRC-Ableger desselben Studios waren wir nicht so begeistert , doch vielleicht kann Kylotonn bei ihrer voraussichtlich letzten WRC-Episode (die Lizenz geht 2023 an Codemasters) einen sauberen Abschluss hinbekommen. In puncto Fahrspaß und -physik liegt dabei gar nicht mal viel im Argen, doch technisch sollten die Franzosen nachlegen. Zudem hat das Kursdesign der WRC-Serie in den letzten Jahren regelmäßig abgeliefert – auch wenn die ersten Bilder vom Spiel technisch nicht gerade viel hergeben, sind wir also verhalten positiv. Den (schickeren) Trailer findet ihr unten.Natürlich gibt es erstmal einen Schwung offizielle Infos vom Hersteller: Das Spiel erscheint diesen Herbst – für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S sowie PC. Es ist laut Nacon "das Ergebnis einer siebenjährigen Zusammenarbeit mit bekannten Profis, die bereits zuvor bei WRC 10 und WRC 9 mitgewirkt haben, und der neueste Teil der authentischen Rallye-Rennsimulationsreihe, die den Fans die Chance gibt, leistungsstarke Fahrzeuge auf berühmten Strecken zu fahren. Selten kam ein Spiel so nah an die reale Rallye-Weltmeisterschaft heran. Die diesjährige WRC-Simulation wurde von Profis gelobt und mit zahlreichen Verbesserungen und Optimierungen versehen, die von der Community gewünscht wurden. Genau wie in der realen WRC gibt es auch in WRC Generations ein wichtiges neues Wettbewerbsfeature: Hybridautos. Die Mischung aus Elektro- und Verbrennungsmotoren ermöglicht ein neues Fahrgefühl sowohl in Bezug auf die Physik als auch durch ein überarbeitetes Sounddesign."Weitere Features/Zahlen zum Spiel sind:Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer