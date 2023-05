Star Wars Jedi: Survivor: 3 der coolsten Easter Eggs und wie ihr sie garantiert nicht verpasst

Star Wars Jedi: Survivor – Hier findet ihr drei besonders spannende Easter Eggs

#1 Lukes Knochen-Kniff hilft euch gegen den rabiaten Rancor

#2 Vertrautes Vehikel, das schon Anakin in den Filmen flog

#3 Von künstlerischen Kampfdroiden und malerischen Mogu-Motiven