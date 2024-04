Fallout 5: Todd Howard will nicht einmal ein grobes Datum für den Release nennen

Mit dervon Amazon Prime Video wurde das Feuer für die populärste Postapokalypse der jüngeren Vergangenheit neu entfacht. So ergibt sich ganz natürlich auch die Frage danach, wann wir mit dem nächsten spielbaren Hauptteil der Reihe,, rechnen dürfen.Ein solcher wurde zwar bereits vor einiger Zeit bestätigt und soll sich seitdem auch in der Entwicklung befinden, wann wir uns auf ihn einstellen können, bleibt aber wohl auch weiterhin offen. Chef-Entwicklerunterstreicht dies nun noch einmal mit ein paar aktuellen Aussagen zum Stand der Dinge.Mitund seiner Veröffentlichung im Jahre 2015 liegt das letzte Hauptspiel des Franchise bereitsin der Vergangenheit. Kein Wunder also, dass die Rufe nach Fallout 5 auch ohne den Hype um die Amazon-Serie zuletzt immer lauter wurden.bestätigte zwar höchstpersönlich, dass man bereits am fünften Teil werkeln würde, aber wann er uns auf Konsolen und PCs beglückt, ist allerhöchstens vage bekannt.So erklärte Todd Howard bereits. Jüngst wurde er noch einmal im Rahmen eines ausführlichen Interviews von den Kollegen von IGN auf seine letzte Aussage hinsichtlich des Erscheinungstermins angesprochen – woraufhin er gleich gar keine zeitliche Angabe mehr treffen wollte.„Ich werde es vermeiden, irgendetwas mit einem Datum zu versehen. Das habe ich auf die harte Tour gelernt“, entgegnete Howard den gespannten Journalisten. „Natürlich liegt unser Hauptaugenmerk bei der Entwicklung neuer Spiele im Moment auf Elder Scrolls 6, aber das bedeutet nicht, dass wir keinefür andere Dinge machen.“ Konkreter wurde er dabei nicht, aber er erwähnte im selben Atemzug noch einige der, an denen der Entwickler weiterhin arbeitet. Beispielsweise freue er sich besonders darüber, dass so viele Spielerfür sich wiederentdeckt hätten und er sei sehrmit dem aktuellen Stand des Spiels.Vor allem mit dem Start der Serienadaption ist dasbeweist. Sowohl das bereits erwähnte Fallout 76, aber auch Fallout 4 undfreuen sich über teilweise sogar vervierfachte Werte, was die gleichzeitigen Spieler anbelangt. Zuletzt sah sich Todd Howard außerdem dazu gezwungen,ein für alle mal zu beenden.