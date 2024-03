Dragon's Dogma 2: Die interaktive Map lässt euch nie wieder planlos durch die Welt irren

Dragon's Dogma 2 Map von MapGenie

Dragon's Dogma 2 Interactive Map von Fextralife

Dragon's Dogma 2 Interactive Map von IGN

Wer in der weitläufigen Welt vonhin und wiederden Überblick verliert, der ist vermutlich nicht allein. Auf zahlloseundstoßt ihr während der Erkundung des Fantasy-Rollenspiels, sodass es schnell einmal verwirrend werden kann.Abhilfe schafft ein: Eine, die euch all die wichtigen Orte offenbart, an denen ihr euch ausruhen könnt undoderfindet.Die gewaltige Map von Dragon's Dogma 2 erstreckt sich nicht nur auf den ersten Blick über zahllose Ingame-Meter – auch die vielenundsorgen dafür, dass man im Handumdrehen vor der Frage steht, wohin es eigentlich als nächstes gehen soll. Habt ihr erst einmal die Orientierung verloren, irrt ihr die nächsten Minuten eurer kostbaren Spielzeit umher – es sei denn, ihr nutzt eine interaktive Karte für den gehypten Capcom-Titel:Mit den obigen Beispielen habt ihr eine kleine Auswahl verschiedener, interaktiver Karten, die euch die Reise durch die Königreiche von Dragon’s Dogma 2 maßgeblich erleichtern dürften. Besonders diesind dabei eine wahre Hilfestellung. Entscheidet ihr euch beispielsweise für die Map der Kollegen von IGN, könnt ihr sogar, was ihr bisher gesammelt und welche Truhen ihr schon geöffnet habt.Die interaktiven Karten befinden sich derweil– solltet ihr also einmal keinen klaren Weg vor Augen geführt bekommen oder euch eine bestimmte Markierung fehlen, geht nicht zu hart mit ihnen ins Gericht. Besonders hilfreich ist die, in der ihr gewünschte Ziele kurzerhand eintippen und so nach ihnen filtern könnt.Neben den interaktiven Karten gibt es natürlich noch eine ganze Handvoll weiterer, die selbst erfahrenen Helden unter die Arme greifen dürften. Wonach, verraten wir euch beispielsweise an anderer Stelle. Und, wollen wir euch natürlich ebenfalls nicht vorenthalten.