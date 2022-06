Call of the Wild: The Angler: Barsche statt Hirsche

Alleine oder im Koop-Modus

Die Features im Überblick

Die Entwickler von Expansive Worlds wollen sich in ihren Spielen nicht länger auf die Jagd nach Wildtieren, die den Wald bewohnen, beschränken. Die neue Jagd-Simulation richtet sich daher an die Angler.Anstatt angespannt im Busch oder auf dem Hochsitz auf die nächste Jagd-Trophäe zu warten, geht es nun an die Gewässer. Hier lauern in den Tiefen schuppige Schätze, die allerdings auch nicht leicht zu heben sind.In Call of the Wild: The Angler können sich Angels-Fans auf eine Reise zu ihren eigenen Bedingungen begeben und einer Wildnis voller Überraschungen auf die Jagd nach Trophäenfischen gehen, um der Meisterangler schlechthin zu werden. Dabei kann die Ausrüstung frei gewählt und das Angelwissen perfektioniert werden, um das Abenteuer allein oder im Koop einzigartig zu machen.Was den Spieler in der neuen Angelsimulation erwartet, verrät die Feature-Liste des Herstellers.In der offenen Welt können Angelplätze auf weitläufigen Wasserwegen zu Fuß, mit dem Boot oder dem Geländewagen entdeckt werden. Die Spieler durchqueren dabei die Welt in ihrem eigenen Tempo und entdecken gewundene Flüsse, hohe Gipfel, verstecke Teiche, Quellen und Wanderwege.Das Spiel bietet Fans verschiedene Fischarten, wie Dickmaulbarsche und Bergweißfische, die alle ein einzigartiges Verhalten besitzen, das für den Fang studiert werden kann.Das Spiel bietet verschiedene Anpassungsmöglichkeiten seines Charakters an, um zum Meisterangler zu werden. Spielende lernen Expertentechniken und Strategien für die besten Fänge, bauen ihre Ausrüstungssammlung auf und haben Zugriff auf eine breite Palette an Ruten, die mit wachsender Auswahl an Rollen, Schwimmern, Haken und Ködern angepasst werden.Die Spieler haben die Möglichkeit, offene Gewässer allein zu befahren oder die Reise mit Freunden im Online-Drop-in/Drop-out-Koop-Multiplayer für bis zu zwölf Spieler zu teilen. Spielende können sich mit anderen Anglern zusammenschließen und gemeinsam auf Expeditionen gehen.Call of the Wild: The Angler erscheint laut den Entwicklern im Laufe des Jahres für PC über Steam, den Microsoft Store und den Epic Games Store. Konsolenversionen sollen später nachgelegt werden.