Hyenas: Creative Assembly stellt neuen Shooter vor

Ein Feuerwerk der Popkultur: Das Setting von Hyenas

Veröffentlichung 2023 auf Konsolen und PC

Mit einem coolen Trailer kündigt Sega zusammen mit Creative Assembly seinen brandneuen Multiplayer-Sci-Fi-Shooter Hyenas an. Darin kämpfen wir in First-Person-Sicht um Loot der etwas anderen Art.Was damit genau gemeint ist, verrät uns der offizielle Ankündigungs-Trailer zu Hyenas. Das Spiel wirft uns in ein kunterbuntes Comic-Universum, in dem wir in der Rolle eines Plünderers darum bemüht sind, "unbezahlbare Popkultur-Beute von den Mars-Milliardären und rivalisierenden Crews" zu stehlen. Zur besagten Beute zählen nicht nur die kultigen Rubik's Cubes, sondern auch Sonic the Hedgehog-Sammelfiguren oder noch gut erhaltene Pastrami auf Roggen des beliebten New Yorker Lokals Katz's Delicatessen.Creative Assembly, der Entwickler, der bereits für bekannte Titel wie Alien: Isolation oder der Total War -Reihe verantwortlich war, gibt sich allem Anschein nach größte Mühe, das wohlige Kribbeln feinster Neunziger-Nostalgie in uns zu entflammen. In der offiziellen Beschreibung des Titels bekommen wir einen kurzen Einblick, was uns am Ende erwarten soll."Die Erde ist verschwunden, die Reichen haben den Mars kolonisiert und der Rest der Menschheit lebt in The Taint, einem riesigen Slum in der Umlaufbahn, sein schlimmstes Leben. Während die Menschheit versucht zu überleben, machen sich die Mars-Milliardäre mehr Sorgen um die Erfüllung ihrer nostalgischen Träume. Plunderships, riesige Einzelhandelsraumschiffe, die geborgene Artefakte der Popkultur von der Erde, unsere Artefakte, zu Höchstpreisen verkaufen, um ihre Wünsche zu erfüllen".Und auch zum Gameplay wissen wir bereits mehr: Kämpfe in Hyenas sollen in der Schwerelosigkeit stattfinden. Dabei kommen futuristische Waffen und eher unkonventionelle Verteidigungsmaßnahmen zum Einsatz, beispielsweise eine Art Schutzschaum, der eure Feinde einsperren oder aber schützende, selbstverständlich umherfliegende, Wände errichten kann. Seid auch ihr an Hyenas interessiert, so könnt ihr euch schon jetzt über die offizielle Webseite für die Alpha-Version des mit Spannung erwarteten Space-Shooters anmelden Sega und Creative Assembly machen Besitzer der älteren Konsolengeneration glücklich, denn Hyenas kommt nicht nur für die PS5 und die Xbox Series X/S, sondern auch für die PS4 sowie die Xbox One. Auch für den Computer soll der Titel erscheinen, lediglich Nintendo Switch-Besitzer gehen leer aus. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, Sega nennt aber schon mal das Jahr 2023 als Zeitraum.