The First Descendant: Neuer Teaser-Trailer zum Loot-Shooter offenbart Beta-Termin

Ballern und Looten

Der Free-to-Play Titel des südkoreanischen Entwicklerstudios NEXON Games Co., Ltd., der vor ein paar Wochen noch unter dem Namen Projekt Magnum bekannt war, erhält einen neuen Teaser-Trailer samt Ankündigung der Steam-Beta , welche vom 20. bis zum 26. Oktober auf den Rollenspiel-/Shooter-Hybriden einstimmen soll.In The First Descendant schlüpft ihr in die Rolle eines namensgebenden Nachfahrens. Eure Aufgabe: Den Kontinent Ingris und die auf ihm beheimateten Menschen beschützen. Dabei könnt ihr den teilweise gigantischen Invasoren, allein oder im Online-Koop mit bis zu 3 weiteren todesmutigen Kameraden, die einzeln anvisierbaren Körperteile mit futuristisch dreinblickenden Schießprügeln wegpusten. Weitere Infos zum Loot-Shooter in wunderschöner Unreal Engine 5 Optik sowie zur Namensänderung findet ihr hier Der Teaser-Trailer gibt einen Ausblick auf die verschiedenen Charaktere, die jeweils einen unterschiedlichen Spielstil ermöglichen sowie auf das Kampfgeschehen und die Mobilität, die uns im Spiel erwartet. So zeigt der Entwickler nicht nur ordentlichen Schusswaffengebrauch, sondern auch den Einsatz eines Greifhakens, welcher wie verschiedene kombinierbare Waffen, abwechslungsreiche Ausrüstung und fähigkeitsgebenden Gegenstände wichtiger Bestandteil des Gameplays sein soll.Interessierte am Free-to-Play Loot-Shooter für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S können bereits einen Zugriff auf die Steam-Beta anfordern. Ab dem Beta-Start im Oktober wird sich dann auch zeigen, ob es sich bei The First Descendant um einen würdigen Nachfahren seiner Genre-Familie handelt oder ob nicht alles Gold ist, was in Unreal Engine 5 glänzt. Ein Release-Termin wurde noch nicht bekannt gegeben.