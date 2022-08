The Darkest Files: Paintbucket Games kündigen geistigen Nachfolger zu The Darkest of Times an

In The Darkest Files übernehmen die Spieler laut Paintbucket Games die Rolle der jungen Staatsanwältin Esther Katz im Deutschland der Fünfziger. Damals waren noch immer viele Nazi-Täter in Amt und Würden - egal ob im Justizapparat, Behörden oder in der Politik.Die Spielfigur Esther Katz ist im Paintbucket-Adventure Teil des Teams um den realen, hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der Täter und Täterinnen der Nazizeit in den Fünfziger Jahren strafrechtlich verfolgte und ihre Verbrechen öffentlich Anklagte. Fritz Bauer gilt als einer der wichtigsten Hinweisgeber bei der Suche nach Holocaust-Organisator Adolf Eichmann und wurde durch die Frankfurter Auschwitz-Prozesse der Sechziger berühmt.Laut Paintbucket-Chef Jörg Friedrich haben "Fritz Bauer und sein Team in dieser schwierigen Zeit immens wichtige Arbeit geleistet, indem zahlreichen Verbrecher*innen der Prozess gemacht wurde, und ihre Taten öffentlich angeklagt wurden. Dadurch haben sie nachhaltig geprägt, wie die Deutschen die Zeit des Nationalsozialismus sehen und mitgeholfen “Nie wieder!” zum gesellschaftlichen Konsens zu machen."In The Darkest Files müssen Spieler Akten durchsuchen, Angehörige, Zeuginnen und Verdächtige befragen, um ihren Fall aufzubauen. Dabei müssen Schlussfolgerungen gezogen und Beweise bewertet werden, um die Verbrechen zu rekonstruieren. Die Spieler müssen von der Ermittlung bis zum Prozess alle Indizien und Beweise zusammenbringen, um Täter und Täterinnen verhaften und verurteilen lassen zu können.The Darkest Files soll 2023 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.