Mal kurz reinschnuppern: Probepäckchen zu Assassin's Creed Mirage noch bis Ende des Monats

Die Verkaufszahlen vonsollen nochmal ordentlich angekurbelt werden, indem Ubisoft potenzielle Spieler mit einerfür sich gewinnen möchte.Wer also seit Release des Games seine Zweifel nicht ablegen konnte, hat jetzt die Gelegenheit, ein für alle Mal zu entscheiden, ob es in die eigene Spielesammlung gehört. Fällt die Antwort positiv aus, wartet aktuell an der Kasse sogar einAssassin’s Creed Mirage will an dieanknüpfen und bietet zwischen Valhalla und Assassin's Creed Red den Einschub eines kürzeren Abenteuers. Dieser Ansatz heimste Ubisoft zwar kein überschwängliches Lob ein, traf aber durchaus auf zufriedene Abnehmer. Vor allem für Nostalgiker stehen die Chancen gut, in der Rolle von Hauptcharakter Basim aufzugehen und sich erfolgreich in ihre Vergangenheit als virtueller Assassine hineinversetzen zu lassen.Inwiefern das auch für euch funktioniert, lässt sich erst sicher sagen, sobald die ersten Spielstunden vergangen sind. Aktuell müsst ihr aber nicht darauf pokern, ob es sich überhaupt lohnt, Geld in die Hand zu nehmen, um zu diesem Punkt zu gelangen: Eine Probeportion Meuchelmörder-Spaß in Bagdad stelltbereit. Dievon Assassin’s Creed Mirage stehen euch damit zum Austesten zur Verfügung. Zum Download gelangt ihr über die Stores von Ubisoft, Epic Games, PlayStation und Xbox. Zeit zum Mitmachen bleibt bisAn den in der Testversion entstandenen Spielfortschritt kann beim Kauf der momentan im Ubisoft-Store rabattierten Vollversion direkt angeschlossen werden. Zu sparen gibt es. Im ganzheitlichen Spiel findet ihr dann auch ein frisches Update, das unter anderem ein neues Outfit enthält. Für mehr Infos und eine zweite Meinung zu Assassin’s Creed Mirage empfiehlt sich ein Blick in unseren Test