SAND LAND Project: Neuer Titel zum Manga des Dragon Ball-Schöpfers angekündigt

SAND LAND Project: Teaser-Trailer gibt ersten Vorgeschmack

Weitere Infos folgen in Kürze

Bandai Namco Entertainment hat mit dem SAND LAND Project einen brandneuen Titel zum Manga des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama angekündigt. Nähere Infos sollen bald folgen.Basierend auf der originalen Kurzgeschichte spielt Sand Land in einer trostlosen Wüstenwelt, von der wir einen ersten Eindruck im Teaser-Trailer bekommen. Zwar ist bisher nichts Konkretes bekannt, jedoch handelt es sich bei dem Projekt des bekannten Spieleentwicklers aller Voraussicht nach um ein kommendes Videospiel.Bereits im Jahre 2000 erschien der ursprüngliche Manga in der wöchentlichen Ausgabe des japanischen Shonen Jump-Magazins. Die Ähnlichkeiten zum Erfolgshit Dragon Ball erkennt man auf den ersten Blick, immerhin blieb Toriyama seinem Stil im Laufe seiner Karriere stets treu, was man auch an seinen anderen Schöpfungen unschwer sehen kann.Die Welt von Sand Land ist aufgrund extremer Wassernot unfruchtbar geworden und so kommt es, dass Menschen und Dämonen sich verbündet haben. Im Teaser sieht man einen noch recht jung wirkenden Dämonen, der fragend in die Ferne starrt. Bei jenem handelt es sich um den Titelhelden Beelzebub: Der Dämonenprinz tut sich im Laufe der Geschichte mit dem Sheriff Rao zusammen, um gemeinsam durch das Ödland zu streifen und den sagenumwobenen Phantomsee zu finden.Wie Bandai darüber hinaus bekannt gibt , erwarten uns konkretere Informationen zum SAND LAND Project bereits am 17. Dezember. Angesichts der bevorstehenden Game Awards, die in der Nacht zum kommenden Freitag abgehalten werden, wären einige wenige Hinweise auf den Titel allerdings ebenso wenig verwundernswert.Übrigens: Jüngst versprach Serienschöpfer Yuji Horii baldige News zum HD-2D-Remake von Dragon Quest III und verriet im selben Atemzug, dass man bereits auch an Dragon Quest XII hart arbeiten würde. Für den elften Teil der Reihe, Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals , schuf kein Geringerer als Akira Toriyama die Charaktere.