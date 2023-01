Deals: Hochwertige Highend-Gaming-Tastatur von Corsair zum Tiefstpreis

Corsair K65 RBG Mini: Mechanische Gaming-Tastatur im Alternate-Angebot zum Tiefstpreis

Wer nach einerim Highend-Bereich sucht, der wird aktuell bei Alternate fündig: Diegibt es im Angebot zumVor allem, wenn ihr Freund des wettbewerbsorientierten Videospielens seid, dürfte sich das Keyboard von Corsair hervorragend für euch eignen. Nicht umsonst setzen Profi-eSportler, die ihr täglich Brot mit Titeln wie Valorant League of Legends und Co. verdienen, auf mechanische Modelle.Die Corsair K65 RGB Mini Gaming-Tastatur kommt mit einem schicken Design und einem sogenannten 60%-Layout daher. Dies bedeutet, dass man auf zum Zocken eher hinderliche Elemente wie Numpad oder F-Tasten verzichtet, um sie so kompakt wie möglich zu halten. Sie kombiniert Performance mit Mobilität, aber auch die Langlebigkeit kommt dank PBT-Double-Shot-Tastenkappen keineswegs zu kurz. Im Angebot von Alternate gibt es die die Corsair K65 RGB Mini nun zum Tiefstpreis, denn sie ist um starke 43 Prozent reduziert:Mit mechanischen Cherry MX RGB Speed Silver Switches und einer Hyper-Polling-Rate von 8.000 Herz ausgestattet, bringt sie darüber hinaus noch zahlreiche Onboard-Tastenkürzel mit sich. Die dynamische RGB-Hintergrundbeleuchtung lässt sich individuell über die Corsair iCue-Software anpassen, mit der ihr auch andere RGB-Elemente, wie beispielsweise die eures Arbeitsspeichers, ansteuern könnt. Benutzerdefinierte Makros und die Möglichkeit, die Tasten völlig neu zu belegen, genießt ihr dank des acht Megaybte großen internen Speichers, auf dem bis zu 50 Profile gesichert werden können, ebenso.Üblicherweise zahlt ihr für die Corsair K65 RGB Mini Gaming-Tastatur etwa 140 Euro. Mit dem Angebot von Alternate, bei welchem es sich laut Geizhals um den günstigsten Preis, unter dem das Modell je gelistet wurde, handelt, spart ihr nun fast die Hälfte. .Interessiert ihr euch für den Deal, solltet ihr euch aber beeilen: Das Angebot läuft nur noch bis zum morgigen Tag und die Stückzahl ist begrenzt. Wer auf der Suche nach weiteren spannenden Angeboten ist, der findet mit den aktuellen Gaming-Deals auf Amazon und Co. noch mehr vergünstigte Produkte , auf die es sich lohnen kann, einen Blick zu werfen.Die mit „Anzeige“ gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.