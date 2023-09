Mortal Kombat 1: Schauspielerin Megan Fox verkörpert Vampirin Nitara im neuen Teil

Mortal Kombat 1: Megan Fox schlüpft in die Rolle von Nitara – „spreche sie nicht einfach nur“

Nachdem Hollywood-Star, hat sie sich mitnun ihren nächsten Auftritt in der Welt der Videospiele sichern können.Im kommenden Ableger der ikonischen Kampfspielreihe darf die, aus Filmen wie Transformers oder den neueren Teenage Mutant Ninja Turtles-Titeln bekannte, US-Schauspielerin einen ganz besondersverkörpern.Erst gestern kündigte Entwickler NetherRealm mit einem eigenen Trailer die Rückkehr der brutalen Blutsaugerin Nitara für Mortal Kombat 1 an, während man gleichermaßen natürlich auch Megan Fox in ihrer neuen Rolle insrückt. Mit dem kommenden Serienteil wird Mortal Kombat eine unverbrauchte Story in einem alternativen Universum aufgedrückt, weswegen einige Charaktere der populären Prügelspielreihe eineerfahren.So auch Nitara, deren frischesauf Fox selbst basiert und die Schauspielerin nur so schwärmen lässt: „Es ist cool, im Spiel zu sein. Denn ich spreche sie nicht nur. Es wird so sein, als ob sie irgendwie ich wäre“, wie die 37-Jährige im Showcase-Trailer des Charakters verrät. In diesem bekommen wir natürlich vor allem einendavon, wie sich Nitara in Mortal Kombat 1 spielen lassen soll. So gehören nicht nur ihre scharfenund spitzenzu ihrem Arsenal, sondern auch eine ganze Reihe an fast schon, mit denen sie aus der Luft angreifen kann, zählen dazu.Besonders cool: Mit ihrenspielen die Entwickler auf Fox‘ frühere Werke an. Beispielsweise fragt Kung Lao vor seinem Kampf mit Nitara, was sie denn „mit Jen’s Körper“ gemacht hätte – eine Referenz zum 2009 erschienen Highschool-Horrorfilm, in welchem sie die (ebenfalls recht blutrünstige) Hauptrolle spielte.Umso passender also, dass Megan Fox auch in Mortal Kombat 1 wieder in eine derartige Haut schlüpft. Aber auch privat scheint der US-Star etwas für dasübrig zu haben. So gestand sie sich erst vor einigen Monaten mit ihrem damaligen Partner, dem Rapper Machine Gun Kelly, während eines, im Zuge dessen sie das Blut des anderen getrunken haben sollen, ihre Liebe. Sieht also so aus, als hätte man bei NetherRealm wirklich die ideale Besetzung für Vampirin Nitara gefunden…