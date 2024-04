Star Wars Outlaws: Cameos für jung und alt – doch der beliebteste Kopfgeldjäger ist nicht gesetzt

Mit der Sternenkrieg-Saga wurde eines der bedeutsamsten Franchises der Popkultur geschaffen und bis heute ist sie gleichermaßen beliebt unter jungem und altem Publikum.möchte es schaffen, beide Generationen gleichermaßen glücklich zu stimmen.So soll gleich ein ganzes Aufgebot anaus dem Kanon der Filme mit an Bord sein, aber auch ein vollständigwird uns im mit Spannung herbeigesehnten Action-Adventure von Massive Entertainment erwarten.Dasin Star Wars Outlaws bewertet euer Ansehen stets aus der Sicht der verschiedenen Vebrechersyndikate. Ist euer Ruf aber erst einmal tief genug gesunken, so entsendet eine der Fraktionen womöglich einen, der eurem Treiben Einhalt gebieten soll. Da Outlaws zwischen Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt, liegt die Vermutung nahe, wir könnten so auf einen ganz besondersder Filmreihe treffen.Die Rede ist natürlich von, doch Creative Director Julian Gerighty verriet gegenüber Game Informer jüngst, dass es sich bei denim Spiel nicht um bestehende Charaktere, sondern eigens für Star Wars Outlaws kreierte Figuren handeln würde. So bleibt zwar trotzdem offen, ob uns der bekannteste Bounty Hunter der Galaxie im Spiel über den Weg läuft, aber allem Anschein nach dürften wir unter den Attentätern keine bekannten Gesichter zu sehen bekommen.Dennoch dürfen Film- und Serien-Fans die Ohren spitzen und große Augen machen, denn „es gibt ein, denen wir im Laufe des Abenteuers begegnen werden“, so Gerighty weiter. Auf die Frage hin, ob diese Cameo-Auftritte vor allem die "älteren" Star Wars-Fans erfreuen würden, verriet er: „Alte und junge, das wollen wir hoffen“.Ein paargibt es derweil ohnehin schon: Mitbekommen Sternenkrieg-Fans der ersten Stunde direkt einen Vertrauten in Übermaßen geboten, während jüngere Franchise-Liebhaber sich auf den Auftritt vonaus Solo: A Star Wars Story freuen dürfen – die allerdings dieses Mal nicht von Emilia Clarke (Game of Thrones) verkörpert wird. An anderer Stelle sprachen die Entwickler bereits ausführlich über