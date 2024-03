The Lost Universe: Das erwartet euch mit dem neuen NASA-Rollenspiel

Was im ersten Moment wohl etwas abgespaced klingen mag, ist tatsächlich kein verfrühter Aprilscherz: Die US-Weltraumorganisationhat ein eigenes Rollenspiel veröffentlicht, welches vor allem-Fans gefallen könnte.Daskönnt ihr euch ab sofort komplett kostenfrei herunterladen – ein cleverer Versuch der NASA, Spielebegeisterten aus aller Welt die Wunder des Weltalls näherzubringen.Fast schon selbstredend spielt die Geschichte von The Lost Universe in einem, in dem natürlich auch Elemente aus der tatsächlichen Weltraumforschung ihren Platz finden, beispielsweise das bekannte. So möchte die Weltraumorganisation spielerisch und Schritt für Schritt euer Wissen über das Universum erweitern oder festigen, während ihr euch durch die Geschichte des Tabletops schlagt. Wie ihr euch das vorstellen könnt, verrät ein Blick auf denzu The Lost Universe:Gespielt wird erwartungsgemäß stilecht an einem Tisch mitund. Damit das Ganze nicht nur mehr Spaß macht, sondern auch seinen Zweck erfüllt, ist einevorgesehen, die sogar auf bis zu sieben Mitspieler erweitert werden kann. Die benötigten Spielunterlagen bekommt ihr über die eigene Webseite zur Verfügung gestellt – wie bereits erwähnt völlig kostenfrei.Euer Charakter erwacht mit all seinen Erinnerungen an die Erde in einer fremden Stadt –, die auf dem Planeten Exlaris liegt. Alle Wissenschaftler und Astronomen, die sich der Erforschung des Kosmos widmeten, sind spurlos verschwunden und auch das Hubble-Weltraumteleskop ist auf dem Zeitstrahl der Erde unauffindbar. Als Teil einer Gruppe aus Abenteurern, die sich der Lösung desverschrieben hat, stellt ihr euch der Herausforderung, das intergalaktische Geheimnis zu lüften.Konzipiert ist dieandauernde Kampagne für Charaktere der Stufe sieben bis zehn und sie lässt sich ganz einfach an euer bevorzugtes(TTRPG) anpassen. Ihr müsst es ganz klassisch mit einem finsteren Bösewicht aufnehmen, während ihr verschiedene Aufgaben meistert und euch wissenschaftliche Fähigkeiten und das dahinterstehende Knowhow zu Nutze macht. Habt ihr und eure Freunde Lust auf ein Weltraumabenteuer im Videospielformat, empfehlen wir euch, wie es The Lost Universe eines ist, inspiriert ist.