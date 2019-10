Nvidia: Weitere PC-Klassiker sollen mit Raytracing-Effekten versehen werden - 4Players.de

Nach der Veröffentichung von Quake 2 RTX, einer überarbeiteten Version (Remaster) von Quake 2 mit Raytracing-Effekten für RTX-Grafikkarten, will Nvidia allem Anschein nach noch weitere Titel "remastern". In einer Stellenanzeige via DSOG sucht das Unternehmen einen Produzenten für die internen "Lightspeed Studios". Das Ziel sei es, einige der "besten Spiele aus der Vergangenheit" in das Raytracing-Zeitalter zu überführen. Die Grafik der Klassiker soll mit zeitgemäßen Effekten erweitert werden. Am Spielgeschehen sollen aber keine Veränderungen vorgenommen werden. Das nächste Remaster-Projekt soll ein "sehr bekanntes und sehr beliebtes" Spiel sein.In der Stellenausschreibung heißt es: "NVIDIA is kicking off an exciting new game remastering program. We're cherry-picking some of the greatest titles from the past decades and bringing them into the ray tracing age, giving them state-of-the-art visuals while keeping the gameplay that made them great. The NVIDIA Lightspeed Studios team is picking up the challenge starting with a title that you know and love but we can't talk about here! We're building a team of talented, dedicated game developers who are ready to get going quickly."