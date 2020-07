Spielkultur: Limited Run Games bringt physische Versionen von mehr als 30 Spielen

A Boy and His Blob (PS4) — September 2020

Bloodstained: Curse of the Moon 2 (Switch, PS4) — TBD

Bug Fables: The Everlasting Sapling (Switch, PS4) — TBD

Carrion (Switch) — TBD*

Castlevania Anniversary Collection (Switch, PS4) — Q3 2020

Demon Turf (Switch) — TBD

Garou: Mark of the Wolves (PS4) — July 2020

Grandia HD Collection (Switch) — August 7, 2020

GRIS (Switch) — TBD*

Katana Zero (Switch) — November 2020

Kunai (Switch) — July 8, 2020*

MegaDimension Neptunia VII (Switch) — July 28, 2020*

Mighty Gunvolt Burst (Switch, PS4) — August 28, 2020

My Friend Pedro (PS4) — TBD*

Observer (Switch) — TBD*

Papers, Please (Vita) — July 24, 2020

PixelJunk Eden 2 (Switch) — TBD

Return of the Obra Dinn (Switch, PS4) — July 24, 2020

More River City Girls — Details TBD

Samurai Jack: Battle Through Time (Switch, PS4) — TBD

Shantae (Switch, GameBoy Color) — September 2020

Shantae: Risky's Revenge (Switch) — September 2020

Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! (PSVR) — July 31, 2020

Star Wars Episode I: Racer (Switch, PS4, PC) — July 10, 2020

Super Meat Boy Forever (Switch, PS4) — TBD

The friends of Ringo Ishikawa (Switch) — July 21, 2020*

The Mummy Demastered (Switch, PS4) — July 31, 2020

The Secret of Monkey Island 30th Anniversary Anthology (PC) — October 2020

To The Moon (Switch) — Q4 2020

TowerFall Ascension (Switch) — Q3 2020

Trover Saves the Universe (Switch) — Q4 2020

Where the Water Tastes Like Wine (Switch) — TBD*

Xtreme Sports (Switch, GameBoy Color) — October 2020

Ys Origin (Switch) — July 8, 2020

Während der Digitalvertrieb in der Videospielindustrie weiter auf dem Vormarsch ist, hat man sich bei Limited Run Games jetzt für den umgekehrten Weg entschieden und beschlossen, mehr als 30 Spiele in Form von physischen Editionen auf den Markt zu bringen. Dazu zählen u.a. ein Monkey Island Anthology Box Set, To the Moon, Towerfall Ascension, Space Channel 5 VR sowie weitere Titel für PC, PS4 und Switch. Hier die komplette Übersicht, die von dem Blogeintrag der offiziellen Webseite stammt:Bei den mit * gekennzeichneten Spielen handelt es sich um Titel, bei denen Limited Run Games im Auftrag der jeweiligen Publisher den Vertrieb übernimmt. In diesem Fall werden die physikalischen Edition nicht selbst von Limited Run Games gestaltet.Letztes aktuelles Video: Eine kurze Geschichte der Gewalt in Videospielen