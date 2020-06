Kingdom Under Fire: Heroes: HD-Neuauflage des Xbox-Klassikers ist kampfbereit

Volle Controller-Unterstützung (ein Gamepad wird für eine optimale Erfahrung empfohlen) sowie ein brandneuer Maus- und Tastaturmodus.

Besuchen Sie wieder klassische Schlachtfelder in Breitbild-HD (einschließlich Ultrawide-Unterstützung).

Rocken Sie und gehen Sie zur Schlacht begleitet von einem leistungsstarken Metal-Soundtrack."

Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC) Screenshot - Kingdom Under Fire: Heroes (PC)

Nach der Wiederbelebung von Kingdom under Fire 2 und Kingdom Under Fire: The Crusaders hat Blueside am 24. Juni 2020 auch eine HD-Neuauflage des Xbox-Oldies Kingdom under Fire: Heroes für PC veröffentlicht. Auf Steam und GOG wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis (19,99 Euro) des Action-Strategie-Hybriden gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Valves Download-Portal sind "sehr positiv" (derzeit sind 85 Prozent von 68 Reviews positiv). Auf GOG liegt der aktuelle Wertungsschnitt bei 3,8 von fünf Sternen.In der Spielbeschreibung heißt es: "Kehren Sie zu den Schlachtfeldern von Bersia in Kingdom Under Fire: Heroes zurück, der Fortsetzung des Xbox-Kulthits Kingdom Under Fire: The Crusaders, für moderne PCs auf HD aktualisiert.Letztes aktuelles Video: PC-Trailer